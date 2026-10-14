مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی گفت: امروزه استان با برخورداری از جاذبه‌های بی‌نظیر، گام‌به‌گام در مسیر تبدیل شدن به یک مقصد گردشگری نوظهور و تراز اول در سطح کشور حرکت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در این نشست تخصصی، چهره‌های علمی و پژوهشی استان به ارائه مقالات و مباحث تخصصی پرداختند؛ از جمله مظفر عباس‌زاده با موضوع «مشارکت جوامع محلی در حفاظت از بافت تاریخی»، بهروز خان‌محمدی با محوریت «پیشینه حضور انسان و اقوام در آذربایجان غربی»، رسول بابازاده با موضوع «از همزیستی تا هم‌افزایی»، ابراهیم خرازی با بررسی «سابقه شهرنشینی براساس شواهد و مدارک باستان‌شناسی» و رضا حیدری با موضوع «نقش روایتگری در توسعه فرهنگی گردشگری استان» به ایراد سخنرانی و تبادل نظر پرداختند.

گام‌های مؤثری در توسعه زیرساخت‌های گردشگری و صیانت از مواریث فرهنگی

در ادامه این همایش، مرتضی صفری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی، با اشاره به اقدامات ارزنده انجام‌شده در حوزه عمرانی و فرهنگی استان اظهار کرد: با تلاش شبانه‌روزی همکاران، روند احداث بارگاه ملکوتی شمس تبریزی در خوی با جدیت و به بهترین شکل به پایان رسید که از تمامی دست‌اندرکاران این پروژه ملی صمیمانه قدردانی می‌کنم.

او با تأکید بر اینکه توجه به مقوله میراث‌فرهنگی و گردشگری، موتور محرک اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی در منطقه است، افزود: آموزش مباحث میراث‌فرهنگی و تاریخی با زبانی روان و متناسب با سنین پایه در مدارس، ضرورت انکارناپذیری برای نهادینه‌سازی هویت دینی و ملی در کودکان و نوجوانان است، آذربایجان غربی امروزه با برخورداری از جاذبه‌های بی‌نظیر، گام‌به‌گام در مسیر تبدیل شدن به یک مقصد گردشگری نوظهور و تراز اول در سطح کشور حرکت می‌کند.

صفری به آمار چشمگیر جذب سرمایه‌گذاری در این حوزه اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون ۶۱ پروژه گردشگری با حجم سرمایه‌گذاری بالغ بر ۳۱ همت توسط بخش خصوصی در حال اجراست و برای ۱۶۰ پروژه دیگر نیز با حجم سرمایه‌گذاری ۶۵ همت موافقت اصولی صادر شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی آذربایجان غربی تصریح کرد: این استان با دارا بودن ۱۸۹۵ اثر ثبت‌شده در فهرست آثار ملی و ۶ اثر ثبتی در میراث جهانی یونسکو، جایگاه خود را در بین سه استان برتر کشور تثبیت کرده و شایان ذکر است که پرونده مسجد جامع ارومیه در مسیر جهانی شدن قرار دارد و پیگیری پرونده ثبت جهانی روستای تاریخی حسنلو در نقده نیز با جدیت دنبال می‌شود.

فرهنگ و تمدن ایرانی؛ سدی پولادین در برابر هجمه‌ها و استکبار جهانی

سعید عضدالدینی ملکی، رئیس بنیاد ایران‌شناسی آذربایجان غربی هم در ارتباط با غنی بودن فرهنگ و تمدن ایرانی و نقش آن در تحکیم هویت ملی تصریح کرد: فرهنگ و تمدن غنی ایرانی‌اسلامی، برخاسته از اصالت، حکمت و آموزه‌های متعالی است که در طول سده‌های متمادی در برابر طوفان حوادث، هجمه‌های فرهنگی بیگانگان و زورگویی‌های استکبار جهانی با صلابت ایستادگی کرده است.

او تصریح کرد: آذربایجان غربی به عنوان رنگین‌کمان فرهنگ‌ها، ادیان و اقوام مختلفی که قرن‌ها در سایه همزیستی مسالمت‌آمیز و وحدت در کنار یکدیگر زیسته‌اند، نماد بارزی از این تاب‌آوری تاریخی است، دشمنان نظام اسلامی و بدخواهان این مرز و بوم همواره تلاش کرده‌اند با جنگ شناختی و تهی‌سازی جوامع از ریشه‌های تاریخی خود، پیوند ملت با ارزش‌های اصیل را بگسلند، غافل از اینکه هویت ریشه‌دار ایران اسلامی و پیوستگی عمیق میان دین، فرهنگ و سنت‌های ملی، سدی پولادین در برابر مطامع استکبار جهانی ایجاد کرده و به پشتوانه همین اصالت فرهنگی، کشورمان با اقتدار از تمامی گردنه‌های سخت عبور خواهد کرد.