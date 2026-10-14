معاون معدنی وزیر صمت از حمایت مالی نیروگاه‌های خورشیدی، ارتقای اختیارات استان‌ها، برگزاری جلسه مستقل با شرکت مس و ایمیدرو و رفع مشکل محدوده‌های بلوکه‌شده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،در جلسه شورای عالی معادن استان کرمان وجیه‌الله جعفری گفت: استان باید برنامه تحول معدنی را با برنامه عملیاتی مشخص تدوین کند تا در شورای راهبردی تصویب و حمایت شود.

معاون امور معدنی و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: برنامه راهبردی بخش معدن و صنایع معدنی با ۱۷ راهبرد و حدود ۶۰ تا ۷۰ کلان‌برنامه پیش بینی شده و برای عملیاتی کردن درخواست‌های مدیران کرمانی موضوع تحول معدنی به عنوان نقشه راه یا برنامه تحولی استان تدوین شود.

وی همچنین از تشکیل جلسه‌ای با حضور ایمیدرو و شرکت مس در دفتر خود برای پیگیری و رفع مسایل و مشکلات مربوط به استان کرمان خبر داد وافزود:ما در سطح کلان هم مشکل مربوط به معادن حبس‌شده را داریم و توافقی را با منابع طبیعی دنبال که معادن از حالت فعلی بیرون بیاید و اکتشاف و زنجیره ارزش را داشته باشیم.

آقای طالبی استاندار کرمان هم؛ تکمیل زنجیره تولید، عبور از خام‌فروشی، بازگشت حقوق دولتی، واگذاری معادن قلعه‌گنج و ایجاد ۱۰ هزار شغلی را از اولویت‌ها اعلام کرد و خواستار بسته ویژه وزارتخانه برای معادن جنوب استان و توجه به معادن کوچک و متوسط شد.

همچنین اقای سالاری بازرس کل قضایی استان، تسریع در تکمیل زنجیره تولید و جلوگیری از خام فروشی، تعیین تکلیف پهنه‌های معدنی و معدن کرور جنوب استان را ضروری دانست.

در این نشست آقایان حسن پور نماینده مردم کرمان و راور، معتمدی نماینده سیرجان و بردسیر، همتی نماینده مردم زرند و کوهبنان، محمدی انارکی نماینده انار و رفسنجان هم شفاف سازی در صنایع و معادن، گردش پول معادن در استان، راه اندازی کارخانه‌های فراوری در محدوده معادن و رسیدگی به وضعیت جاده‌های استان را خواستار شدند.