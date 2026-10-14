معاون عمرانی استاندار ایلام با اشاره به تحقق ۶۰ درصدی مصوبات سفر رئیس‌جمهور به استان گفت: بخش عمده این مصوبات مربوط به حوزه‌های راه و شهرسازی، سدسازی، جهاد کشاورزی و اجرای طرح‌های هادی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ رضا دارابی با اشاره به تحقق چهارده هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبارِ مصوب شده سفر رئیس جمهور به ایلام در طول دو سال اخیر گفت: سال گذشته از مجموع ۶ هزار و پانصد میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی‌شده؛ هفت هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان آن محقق شده که نشان‌دهنده تحقق ۱۱۷ درصدی اعتبارات است.

وی افزود: امسال نیز از مجموع چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبارِ در نظر گرفته‌شده؛ برای اجرای مصوبات؛ تاکنون هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان محقق شده است.