دو تفاهم‌نامه ساماندهی اشتغال و توسعه کارآفرینی ایثارگران و تأمین مسکن برای دست‌کم ۳ هزار و ۴۷۸ نفر از ایثارگران استان کرمان، با حضور استاندار کرمان و معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران امضا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، در نشست مشترک فریده اولادقباد، معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران با محمدعلی طالبی استاندار کرمان دو تفاهم‌نامه در حوزه اشتغال، کارآفرینی و تأمین مسکن جامعه ایثارگری استان بسته شد.

تفاهم‌نامه نخست برای ساماندهی اشتغال و توسعه کارآفرینی برای ایثارگران و در راستای ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار، جهاد و ساماندهی امور ایثارگران امضا شد و این تفاهم‌نامه همچنین در چارچوب برنامه‌های دولت چهاردهم برای ارتقای خدمات‌رسانی به خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران تنظیم شده است.

تفاهم‌نامه دوم نیز برای تأمین مسکن ۳ هزار و ۴۷۸ نفر از ایثارگران استان کرمان منعقد شد و این تفاهم‌نامه با استناد به ماده ۷ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و با مشارکت استانداری کرمان، وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بنیاد شهید و امور ایثارگران به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه‌ها برای تقویت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی مرتبط و فراهم‌کردن زمینه پیگیری برنامه‌های اشتغال، کارآفرینی و تأمین مسکن ایثارگران استان کرمان بسته شده است.