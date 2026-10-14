به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مسابقات والیبال پسران زیر ۱۶ سال قهرمانی آسیا ۲۰۲۷ سال آینده برگزار خواهد شد، اما کنفدراسیون والیبال آسیا هنوز زمان و مکان برگزاری آن را اعلام نکرده است.

سید میلاد تقوی، رئیس فدراسیون والیبال برای آماده سازی این رده سنی حساس در احکامی جداگانه سرمربی و سرپرست این تیم را برای مسابقات ۲۰۲۷ منصوب کرد.

بر این اساس، آرش صادقیانی به عنوان سرمربی و مصطفی رضایی به عنوان سرپرست تیم والیبال پسران زیر ۱۶ سال منصوب شدند تا از حالا برای آماده سازی این تیم به منظور حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا که حکم انتخابی زیر ۱۷ سال جهان را دارد، برنامه ریزی کنند.

متن ابلاغ رئیس فدراسیون والیبال برای صادقیانی و رضایی به شرح زیر است:

جناب آقای آرش صادقیانی

باسلام

با عنایت به تجارب و سوابق ارزنده جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان سرمربی تیم والیبال زیر ۱۶ سال پسر ایران تا پایان مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۷ منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و بکارگیری مساعی ارزنده خویش در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.

سید میلاد تقوی

رئیس فدراسیون والیبال

جناب آقای مصطفی رضایی

با سلام

بنا به پیشنهاد سرمربی تیم پسران زیر ۱۶ سال و با عنایت به توان و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این ابلاغ به سمت سرپرست تیم والیبال زیر ۱۶ سال پسر ایران تا پایان مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۷ منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و بکارگیری مساعی ارزنده خویش در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.

سید میلاد تقوی

رئیس فدراسیون والیبال