به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین ، کامبیز کاکاوند، داور بین‌المللی استان، موفق شد مجوز قضاوت در پیکارهای کاراته رده‌های پایه قهرمانی جهان را کسب کند.

وی از فردا قضاوت خود را در این مسابقات که به میزبانی لهستان برگزار می‌شود، آغاز می‌کند.

تداوم صدرنشینی شمس‌آذر در لیگ فوتبال نوجوانان استان

در پیگیری هفته دوازدهم این رقابت‌ها، تیم‌های قزوینی «اتحاد» و «شمس‌آذر» و همچنین تیم‌های تاکستانی «اکسین» و «مهرگستر» مقابل رقبا به برتری رسیدند. دیدار تیم‌های فجر قزوین و الوند نوین البرز نیز با نتیجه تساوی به پایان رسید.

در جدول رده‌بندی، شمس‌آذر با کسب ۲۷ امتیاز همچنان در صدر جای دارد.