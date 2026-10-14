به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،سعید دزفولی‌نژاد اعلام کرد: تعداد آتش‌سوزی‌های ثبت‌شده از ۴۶ مورد در مدت مشابه سال ۱۴۰۴ به ۱۸ مورد کاهش یافته است؛ آماری امیدوارکننده که ضرورت تداوم اقدامات پیشگیرانه برای حفاظت از جنگل‌ها، مراتع و زیست‌بوم‌های طبیعی استان را دوچندان می‌کند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه، با اشاره به آمار آتش‌سوزی‌های شش‌ماهه نخست سال جاری اظهار کرد: در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۴، تعداد ۴۶ مورد آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی استان به ثبت رسید که این رقم در مدت مشابه سال ۱۴۰۵ به ۱۸ مورد کاهش یافته است. وی افزود: بر اساس آمارهای ثبت‌شده، تعداد آتش‌سوزی‌ها در این بازه زمانی با کاهش ۲۸ موردی، معادل ۶۱ درصد، همراه بوده است؛ کاهشی قابل توجه که می‌تواند گامی مثبت در مسیر صیانت از منابع طبیعی و حفاظت از تنوع زیستی استان به شمار آید.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه با تأکید بر اهمیت حفاظت از مناطق تحت مدیریت و زیستگاه های طبیعی استان خاطرنشان کرد: آتش‌سوزی‌ها از جمله تهدیدهای جدی برای پوشش گیاهی، زیستگاه‌های حیات وحش و تعادل اکولوژیک مناطق طبیعی هستند و در صورت گسترش، می‌توانند خسارت‌های جبران‌ناپذیری به محیط زیست وارد کنند. دزفولی‌نژاد با اشاره به اهمیت تداوم روند کاهشی آتش‌سوزی‌ها تصریح کرد: حفاظت از طبیعت نیازمند مشارکت همگانی، افزایش آگاهی عمومی و توجه جدی به اصول پیشگیری از حریق است؛ چراکه بخش مهمی از خسارت‌های ناشی از آتش‌سوزی را می‌توان با رعایت نکات ایمنی و گزارش به‌موقع موارد مشکوک به آتش‌سوزی کنترل کرد.

مقام ارشد محیط زیست استان بر ضرورت همکاری مردم، دوستداران محیط زیست و دستگاه‌های مسئول در حفاظت از مناطق تحت مدیریت و زیستگاه های طبیعی استان تأکید کرد و خواستار توجه بیشتر به پیشگیری از وقوع حریق و صیانت از سرمایه‌های ارزشمند طبیعی کرمانشاه شد.

دزفولی نژاد خاطرنشان کرد: کاهش ۶۱ درصدی آتش‌سوزی‌ها در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، در کنار اهمیت این دستاورد آماری، یادآور این واقعیت است که حفاظت از جنگل‌ها، مراتع و زیستگاه‌های طبیعی تنها با تداوم اقدامات پیشگیرانه و همراهی مسئولانه مردم امکان‌پذیر خواهد بود.