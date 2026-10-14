معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی، از بازگشایی فرودگاه شهدای خوی از روز سه‌شنبه ۲۸ مهر ماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، علی علائی با اعلام این خبر گفت: فرودگاه شهدای خوی پس از تعرض ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی و آمریکا، به‌صورت غیرفعال درآمده بود که با تلاش و پیگیری مسئولان استانی و شهرستانی، زمینه بازگشایی مجدد این فرودگاه فراهم شده است.

وی با اشاره به اهمیت فعالیت فرودگاه شهدای خوی در توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و تسهیل تردد شهروندان، بازگشایی این مجموعه را نتیجه هم‌افزایی و پیگیری مسئولان برای بازگرداندن ظرفیت‌های خدماتی و زیرساختی شهرستان عنوان کرد.