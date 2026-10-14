رئیس سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان با تأکید بر ضرورت توسعه همکاری‌های مشترک با سازمان بسیج دانش‌آموزی، اردو‌های «راهیان پیشرفت نورانی» را فرصتی برای تقویت توانمندی‌ها و تربیت دانش‌آموزان اثرگذار در آینده کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در نشست هماهنگی برگزاری اردوهای «راهیان پیشرفت نورانی» ویژه دانش‌آموزان مدارس سمپاد ظرفیت‌های همکاری دو مجموعه برای برنامه‌ریزی و اجرای اردوهای راهیان پیشرفت نورانی بررسی شد و سازمان بسیج دانش‌آموزی آمادگی خود را برای برگزاری این اردوها در سطوح استانی، قطبی و کشوری اعلام کرد.

یاوری در این نشست با اشاره به رویکرد سمپاد در تربیت دانش‌آموزان توانمند و مسئولیت‌پذیر، بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت مجموعه‌های همکار برای گسترش فعالیت‌های علمی، فرهنگی و تربیتی تأکید کرد.

وی با تشریح برخی برنامه‌ها و دستاوردهای سازمان اظهار داشت که مأموریت سمپاد صرفاً به موفقیت‌های تحصیلی محدود نمی‌شود، بلکه پرورش دانش‌آموزانی که بتوانند مسائل کشور را شناسایی کنند و برای حل آن‌ها نقش‌آفرینی داشته باشند، از اهداف اصلی این سازمان است.

رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان با اشاره به تجربه برگزاری اردوهای راهیان پیشرفت نورانی، این برنامه را تجربه‌ای موفق و قابل توسعه دانست و بر ضرورت طراحی برنامه‌ای متناسب با ظرفیت‌های اجرایی و امکانات موجود تأکید کرد.

وی گفت: گسترش تدریجی این اردوها و افزایش تعداد دانش‌آموزان بهره‌مند از آن‌ها می‌تواند زمینه آشنایی بیشتر نسل جوان با ظرفیت‌ها و دستاوردهای کشور را فراهم کند.

رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان به اهمیت همکاری‌های بین‌دستگاهی در اجرای برنامه‌های سمپاد اشاره کرد و توضیح داد که این سازمان با توجه به محدودیت منابع انسانی و اعتبارات، از ظرفیت شرکای راهبردی برای اجرای برنامه‌های ملی و فراگیر بهره می‌گیرد. به گفته یاوری، استمرار این همکاری‌ها می‌تواند به ارتقای کیفیت برنامه‌های علمی، فرهنگی و تربیتی و افزایش فرصت‌های یادگیری برای دانش‌آموزان کمک کند.

معاون وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به برنامه‌های فراگیر سازمان برای دانش‌آموزان خارج از مدارس سمپاد، بر اهمیت توسعه فرصت‌های یادگیری و ارائه خدمات آموزشی و تربیتی به طیف گسترده‌تری از دانش‌آموزان تأکید کرد. وی همچنین به اقدامات انجام‌شده برای افزایش دسترسی دانش‌آموزان مستعد از خانواده‌های کم‌برخوردار به آموزش‌های سمپاد اشاره کرد.

در ادامه این نشست، بر ضرورت هماهنگی کارشناسی برای تعیین گروه‌های هدف، ظرفیت اردوها، شیوه اجرا و سازوکار همکاری دو مجموعه تأکید شد تا زمینه بهره‌مندی هدفمند دانش‌آموزان سمپاد از برنامه‌های راهیان پیشرفت نورانی فراهم شود.