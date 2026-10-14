آیت الله فاضل لنکرانی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در واکنش به گزارش‌ها درباره ممنوعیت حجاب در مراکز آموزشی جمهوری آذربایجان، این اقدام را مغایر با هویت اسلامی و شیعی مردم این کشور دانست و با هشدار نسبت به پیامد‌های مقابله با احکام الهی تأکید کرد: دولت آذربایجان از سرنوشت کسانی که در دوران طاغوت با دین مقابله کردند و نابود شدند، درس عبرت بگیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، در واکنش به گزارش‌ها درباره ممنوعیت حجاب در مراکز آموزشی جمهوری آذربایجان، این اقدام را مغایر با هویت اسلامی و شیعی مردم این کشور دانست و با هشدار نسبت به پیامد‌های مقابله با احکام الهی تأکید کرد: دولت آذربایجان از سرنوشت کسانی که در دوران طاغوت با دین مقابله کردند و نابود شدند، درس عبرت بگیرد.

وی با رد ادعای تعارض حجاب و تحصیل، حجاب را پیوندی میان زن و خداوند و جلوه‌ای از پایبندی به دستورات الهی توصیف کرد.

این استاد برجسته حوزه علمیه قم ضمن حمایت از اعتراضات مردم جمهوری آذربایجان، از آنان خواست اعتراض خود را ادامه دهند و تصریح کرد: این اقدام تنها دفاع از مصالح شخصی آنان نیست، بلکه دفاع از حکم خداوند است و بدانند که خدای تبارک و تعالی آنان را یاری خواهد کرد.

آیت‌الله فاضل لنکرانی همچنین خواستار واکنش مسئولان جمهوری اسلامی ایران به این موضوع شد و با تأکید بر ضرورت به‌رسمیت‌شناختن آزادی دینی زنان مسلمان، ابراز امیدواری کرد که محدودیت‌های اعمال‌شده بر حجاب هرچه زودتر برطرف شود.