به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید مهران علم الهدایی در این بازدید با اشاره به همکاری دستگاه‌های اجرایی در پیشبرد این طرح، اظهار کرد: عملیات استحکام‌بخشی این سیل‌بند با مشارکت سازمان آب و برق خوزستان و همکاری شرکت‌های کشت و صنعت امام خمینی و کارون در حال انجام است.

وی بر اهمیت تقویت سیل‌بند‌ها و آماده‌سازی زیرساخت‌های حفاظتی برای افزایش آمادگی در برابر سیلاب‌های احتمالی و حفاظت از روستا‌های منطقه تأکید کرد.

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