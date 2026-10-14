معاون اجرایی رئیس‌جمهور در دیدار با خانواده شهیدان محمدپور صبور، شهدا را مدافعان سرزمین ایران، انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی دانست و گفت: کشور ما مدیون فداکاری شهدا است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، محمدجعفر قائم‌پناه شامگاه امروز در دومین روز سفر خود به تبریز با حضور در منزل شهیدان محمدپور صبور با خانواده این سه شهید هشت سال دفاع مقدس دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور در این دیدار با تأکید بر نقش شهدا در حفظ کشور اظهار کرد: ایران مدیون شهدا است و اگر فداکاری‌های آنان نبود، امروز ایرانی وجود نداشت. کشور ما به شهدا بدهکار است و باید قدردان ایثار و ازخودگذشتگی آنان باشیم.

او با اشاره به ایستادگی رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس افزود: شهدا در برابر صدام و عوامل و حامیان او که قصد تسلط بر ایران را داشتند، ایستادگی کردند. آنان مدافع سرزمین ایران، انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی بودند و برای حفظ کشور از جان خود گذشتند.

قائم‌پناه با بیان اینکه رزمندگان با آگاهی و اعتقاد در مسیر دفاع از کشور گام برمی‌داشتند خاطرنشان کرد: آنان باور داشتند که ممکن است به شهادت برسند و به این مقام و فیض عظیم اعتقاد داشتند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به جایگاه خانواده‌های شهدا در پرورش فرزندان ایثارگر اظهار کرد: رسیدن فرزندان به مقام شهادت، ریشه در تربیت و پرورش آنان در خانواده‌هایی دارد که فرزندان خود را با ارزش‌های دینی و انسانی تربیت کرده‌اند.

قائم‌پناه با بیان اینکه برای ابراز همدردی و تکریم خانواده شهدا در این دیدار حضور یافته است گفت: از طرف رئیس‌جمهور آمده‌ام تا تسلای خاطری برای شما باشم. یاد شهدا در حافظه تاریخی ملت ایران باقی می‌ماند و ما نیز وظیفه داریم ضمن گرامیداشت یاد آنان، خانواده‌هایشان، به‌ویژه پدران و مادرانشان را تکریم کنیم.

او با تأکید بر ماندگاری نام و یاد شهدا در جامعه ابراز امیدواری کرد خداوند جایگاه آنان را متعالی گرداند و افزود: امیدواریم شهدا با سیدالشهدا و حمزه سیدالشهدا محشور شوند. مردم ایران نیز هیچ‌گاه آنان را فراموش نخواهند کرد.