به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،آیین تکریم و معارفه فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج روانسر با حضور سردار بهمن ریحانی فرمانده سپاه حضرت نبی‌اکرم(ص) استان کرمانشاه، حاج ماموستا محمودی امام جمعه شهرستان، سرکار خانم جشن‌پرور فرماندار شهرستان روانسر، اعضای شورای تأمین و شورای اداری، بسیجیان، خانواده‌های معظم شهدا و جمعی از مسئولان شهرستان برگزار شد. در این مراسم از خدمات و تلاش‌های سرهنگ محمدحسین کرمی فرمانده پیشین سپاه ناحیه مقاومت بسیج روانسر تقدیر شد و سرهنگ مرزبان نوری به عنوان فرمانده جدید سپاه ناحیه مقاومت بسیج روانسر معرفی شد. سردار بهمن ریحانی، فرمانده سپاه حضرت نبی‌اکرم(ص) استان کرمانشاه در آیین تکریم و معارفه فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج روانسر، با اشاره به نقش ماندگار ملت ایران در تاریخ معاصر اظهار داشت: مردم ایران با ایستادگی، مقاومت و تقدیم شهدا، در برابر توطئه‌ها و فشارهای دشمنان ایستاده‌اند و با تکیه بر ایمان، وحدت و اعتماد به وعده‌های الهی، عزت و استقلال کشور را حفظ کرده‌اند. وی با اشاره به جایگاه پرافتخار مردم اورامانات در دفاع از کشور افزود: مردم غیور این منطقه با شجاعت، فداکاری و روحیه مقاومت، در دفاع از میهن و ارزش‌های انقلاب اسلامی نقش‌آفرینی کردند و حماسه‌های آنان بخشی ماندگار از تاریخ پرافتخار ایران است. فرمانده سپاه حضرت نبی‌اکرم(ص) استان کرمانشاه با تأکید بر فرهنگ بسیج گفت: بسیج یک تفکر و مکتب برخاسته از ایمان، مسئولیت‌پذیری و خدمت است که در همه عرصه‌های دفاعی، امنیتی، علمی، فرهنگی و اجتماعی حضور دارد و ملت ایران با همین روحیه جهادی و وحدت، مسیر عزت و سربلندی خود را ادامه خواهد داد.