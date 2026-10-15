۲۰ هزار و ۸۰۰ مترمربع از زمین‌های دولتی در محدوده هفت‌باغ و شهر کرمان به ارزش بیش از ۶ هزار میلیارد ریال در کرمان بازپس‌گیری شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان در جمع خبرنگاران اعلام کرد: در این اقدام، هفت فقره حکم قطعی قضائی مربوط به اراضی واقع در منطقه هفت‌باغ اجرا و یک مورد نیز در محدوده شهر کرمان به‌صورت فوری رفع تصرف شد که در مجموع، به بازپس‌گیری ۲۰ هزار و ۸۰۰ مترمربع اززمینهای دولتی به ارزش ۶۲۳۲ میلیارد ریال انجامید.

مهدی بخشی با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق بیت‌المال بیان کرد: اجرای احکام قطعی قضائی و مقابله با تصرفات غیرقانونی اراضی دولتی، از اولویت‌های دستگاه قضائی در حوزه صیانت از حقوق عامه است و دادستانی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و هماهنگی دستگاه‌های مسئول، پیگیری‌های لازم را برای رفع تصرف از اراضی متعلق به بیت‌المال پیگیری می‌کند.