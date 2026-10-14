گزارش‌های حوزه خبر شبکه آفتاب استان مرکزی با موضوعات فرهنگی، صنعتی و کشاورزی برای رویداد «ایران جان» در تراز ملی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل اخبار استان‌های صدا و سیمای استان مرکزی در نشست با خبرنگاران صداوسیمای استان مرکزی گفت: حوزه خبر استان مرکزی به خصوص در یک سال اخیر در کنار تولید گزارش‌های فرهنگی صنعتی و کشاورزی در دفاع مقدس نیز حضور پرشور و موثری داشت که جای قدردانی و دست مریزاد جانانه دارد.

علیرضا بای با بیان اینکه برنامه ریزی مدیران این صدا و سیمای استان در کنار تلاش دست اندرکاران خبر زمینه ساز هم افزایی شده است، افزود: این هم‌افزایی، اطلاع‌رسانی به موقع و همه جانبه را رقم شده که در کشور مثال زدنی است.

او با بیان اینکه خبرنگاران استان‌های سازمان صدا و سیمای بازوی توانمند اطلاع رسانی در کشور هستند، گفت: برنامه ریزی‌هایی برای استفاده از توان خبرنگاران استان‌ها و نشان دادن این توانمندی در دست انجام است.

مدیرکل سازمان صدا و سیمای استان مرکزی هم با بیان اینکه بیش از ۱۰۰ گزارش فاخر خبری و به روز آماده برای پخش در بخش‌های مختلف خبری تولید شده گفت: با تلاش صورت گرفته رویداد بی نظیری از ۲۵ مهر تا یکم آبان در شبکه‌های مختلف رادیو و تلوزیونی سراسری از استان مرکزی به مردم ایران و جهان نشان داده خواهد شد.

حسن نجمی از تولید و آماده شدن ده‌ها برنامه غیر خبری برای شبکه‌های مختلف نیز خبر داد.