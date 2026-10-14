به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، فرمانده انتظامی کهنوج گفت: ماموران پر تلاش پلیس فتا کهنوج با پی جویی‌های شبانه روزی موفق شدند بیش از ۱۷۰ میلیارد ریال از وجوه کلاهبرداری‌های اینترنتی و برداشت‌های غیرمجاز را کشف و با بازگشت این مبالغ به مالباختگان، باعث رضایت آنان شد.ند.

سرهنگ حیدر احمد یوسفی افزود: با توجه به گستردگی جرائم فضای مجازی، تا زمان تحویل کالا هیچ وجهی را با عنوان بیعانه یا کل بهای معامله پرداخت نکنندو بر روی لینک‌های آلوده نیز کلیک نکنند، زیرا منجر به سرقت اطلاعات و برداشت از حساب‌های بانکی می‌شود.