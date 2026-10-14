مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز از ارائه بیش از ۷ هزار خدمت روان‌شناختی در کلینیک راه زندگی خبر داد و گفت: این مرکز با بهره‌گیری از ظرفیت ۲۲ روان‌شناس و مشاور و یک متخصص روان‌پزشک، در زمینه ارتقای سلامت روان، حمایت تحصیلی و مشاوره شغلی به خانواده‌های تحت حمایت خدمات تخصصی ارائه می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، البرزی ، با اشاره به نقش خدمات روان‌شناختی در ارتقای کیفیت زندگی و توانمندسازی خانواده‌های تحت حمایت اظهار کرد: کلینیک خدمات روان‌شناختی راه زندگی خدمات متنوعی از مشاوره‌های فردی، خانوادگی، ازدواج، طلاق و تحصیلی، نوروتراپی، مشاوره‌های گروهی و تلفنی، مداخلات تخصصی برای رسیدگی به موارد حاد و اجرای آزمون‌های روان‌شناختی متناسب با نیاز مددجویان ارائه می‌ دهد.

مدیرکل کمیته امداد استان البرز با بیان اینکه در این مدت بیش از ۷ هزار مورد خدمت در حوزه‌های مختلف روان‌شناختی به ثبت رسیده است، ادامه داد: توسعه دسترسی خانواده‌های تحت حمایت به خدمات تخصصی سلامت روان، شناسایی به‌موقع مسائل و ارائه مداخلات متناسب با شرایط مددجویان، از محورهای فعالیت این کلینیک به شمار می‌رود.

البرزی همچنین به حمایت از مددجویان نیازمند دریافت خدمات تخصصی اشاره کرد و گفت: در همین راستا، برای ۸۹ مورد شناسایی‌شده، کمک‌های بلاعوض به‌منظور تأمین هزینه دریافت خدمات تخصصی اختصاص یافته است تا محدودیت‌های مالی مانع بهره‌مندی این افراد از خدمات مورد نیاز نشود.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات این نهاد در حوزه حمایت تحصیلی و اشتغال اظهار کرد: موضوع دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل یا در معرض ترک تحصیل نیز مورد توجه قرار گرفته و پس از شناسایی و انجام مشاوره‌های تخصصی، تعدادی از این دانش‌آموزان به تحصیل بازگشته‌اند و گروهی دیگر برای بهره‌مندی از آموزش‌های مهارتی به مراکز مهارت‌آموزی معرفی شده‌اند.

مدیرکل کمیته امداد استان البرز افزود: در حوزه توانمندسازی شغلی نیز ۱۳۰ نفر از مددجویان شاغل از مشاوره‌های تخصصی شغلی بهره‌مند شده‌اند؛ اقدامی که با هدف کمک به بهبود شرایط شغلی و تقویت توانمندی‌های حرفه‌ای آنان انجام شده است.

البرزی در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای طرح «نوید زندگی» اشاره کرد و گفت: این طرح با محوریت آگاهی‌بخشی و ارائه آموزش‌های پیش از ازدواج اجرا می‌شود و نقش مهمی در افزایش آگاهی مخاطبان درباره تشکیل خانواده و ضرورت برخورداری از آمادگی‌های لازم برای زندگی مشترک دارد.

وی خاطرنشان کرد: در قالب این طرح، طی فصل تابستان ۷۱ دوره آموزشی برگزار شد و ۲ هزار و ۸۰۰ نفر از مددجویان دختر در گروه سنی ۱۵ تا ۳۵ سال از آموزش‌ها و برنامه‌های آگاهی‌بخشی بهره‌مند شدند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان البرز در پایان با تأکید بر تداوم برنامه‌های حمایتی و توانمندسازی خانواده‌های نیازمند، از خیران، نیکوکاران و حامیان خواست با مشارکت در برنامه‌های خیر و احسان این نهاد، در تأمین نیازهای خانواده‌های کم‌برخوردار و حمایت از دانش‌آموزان نیازمند و فرزندان ایتام سهیم شوند.

علاقه‌مندان برای مشارکت در این فعالیت‌های نیکوکارانه می‌توانند از طریق اپلیکیشن «صدقه من» یا کد دستوری #۰۲۶۸۸۷۷ اقدام کنند.