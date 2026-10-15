رئیس پلیس راه گیلان با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون، توجه نکردن به جلو عامل ۳۵ درصد تصادف‌ها در استان است، بر ضرورت توجه کامل رانندگان به مسیر حرکت هنگام رانندگی تأکید کرد.

توجه نکردن به جلو، عامل ۳۵ درصد تصادف‌ها در گیلان

توجه نکردن به جلو، عامل ۳۵ درصد تصادف‌ها در گیلان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ محمد صالحی گفت: با بررسی آمار تصادف‌ها از ابتدای امسال تا امروز، بی توجهی به سمت جلو و انجام کار‌هایی از سوی راننده که موجب حواس پرتی می‌شود عامل ۳۵ درصد تصادفات رانندگی در جاده‌های استان بود.

وی با بیان اینکه استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی می‌تواند تمرکز راننده را مختل کند، افزود: برداشتن چشم از مسیر حرکت حتی برای چند ثانیه، ممکن است فرصت واکنش به موقع در برابر خطرات را از راننده بگیرد و منجر به وقوع تصادف‌ می‌شود.

رئیس پلیس راه گیلان با تاکید بر اینکه رانندگان باید هنگام حرکت، تمام توجه خود را به رانندگی معطوف کرده و از هرگونه فعالیتی که تمرکز حواس را ازبین می‌برد خودداری کنند، گفت: توقف در مکانی امن برای پاسخ‌گویی به تماس‌های ضروری، اقدامی ساده، اما مؤثر در پیشگیری از حوادث رانندگی است.

سرهنگ صالحی افزود: رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و پرهیز از عوامل حواس‌پرتی، نقش مهمی در حفظ جان راننده، سرنشینان و دیگر کاربران جاده دارد.