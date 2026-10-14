به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، رئیس اداره استاندار مهابادگفت: یکی ازماموریت‌های اداره استاندارد، بازرسی‌هایی است که هر روز و به صورت سر زده در بخش‌های مختلف انجام می‌گیرد.

سلیم شریفی افزود: بیش از چهار هزار مورد بازرسی کالا و خدمات امسال در شهر‌های مهاباد، بوکان و پیرانشهر انجام شده است.

وی تصریح کرد: استاندارد مواد غذایی و خوراکی‌ها از دیگر بخش‌های مورد توجه کارشناسان و بازرسان اداره استاندارد است.

رئیس اداره استاندار مهاباد اظهارداشت: امسال همچنین ۱۴ مورد صدور و ۸ مورد هم تمدید پروانه استاندارد از سوی کارشناسان اداره استاندارد این شهرستان انجام شده است.