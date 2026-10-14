در چندین عملیات ضربتی و گسترده طیف وسیعی از جرایم سرقت موبایل، جعل اسناد، قاچاق سوخت و سرقت خودرو توسط نیرو‌های انتظامی منهدم شده‌اند.



‌به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی بخش رضویه از نتایج عملیات‌های اخیر این منطقه گفت: یک باند ۵ نفره سارق گوشی همراه به همراه کشف ۸۰ دستگاه گوشی و ۱۵۱ عدد قطعه تاچ و بدنه گوشی؛ همچنین کشف ۳ قبضه قمه در محل عملیات دستگیر شدند.

سرگرد محمود سالارزاده افزود: فرد جاعل کارت‌های شناسایی ملی، کارت اتباع و کارت‌های هدیه بانکی به همراه کشف ۲ دستگاه چاپگر و ۳۵ قطعه کارت خام دستگیر شد.

وی ادامه داد: ۵ دستگاه خودروی سرقتی کشف شد و سارق قطعات خودرو به همراه توقیف خودروی متعلق به وی دستگیر شد.

وی بیان کرد: بیش از ۳۱۰۰ لیتر سوخت قاچاق (شامل گازوئیل، بنزین و سوخت) کشف و خودرو‌های درگیر در این جرایم توقیف شدند.‌

سالارزاده گفت: باند ۵ نفره سارقان کابل کوره‌ها و سارقان مزارع نمونه به همراه کشف مقادیر کابل سرقتی و اموال مسروقه دستگیر شدند.‌

وی تاکید کرد: پلیس انتظامی با تشدید عملیات‌های نظارتی و ضربتی، از هرگونه اقدام مجرمانه در منطقه جلوگیری خواهد کرد.