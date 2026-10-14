به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مصاف تیم های فوتبال پرسپولیس و خیبر خرم آباد در معوقه هفته هفتم لیگ برتر، امروز (۲۲ مهر) از ساعت ۱۷ در ورزشگاه تختی خرم آباد پیگیری شد که این بازی در نهایت با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.

خیبر خرم آباد صفر - پرسپولیس صفر

ترکیب پرسپولیس:

پیام نیازمند، مجید عیدی، مهدی تیکدری، محمدمهدی زارع، حسین ابرقویی، محمد خدابنده‌لو، پویا پورعلی، اوستون اورونوف، محمدمهدی محبی، ایگور سرگیف و علی علیپور

ترکیب خیبر:

محمدرضا دیناروند، عرفان قهرمانی، فردین یوسفی، عیسی مرادی، حسین شنانی، مسعود محبی، حمید حاجی آقایی، علی خانزادی، امیرحسین فارسی، ابوذر صفرزاده، اسماعیل بابایی