به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در دیدار پایانی لیگ ورزش زورخانه‌ای مستعدان کشور که با رقابت دو تیم آکادمی صنعتی انتخاب اصفهان و مقاومت بیرجند برگزار شد، نماینده اصفهان با عملکردی تحسین برانگیز بر سکوی نخست ایستاد.

آکادمی صنعتی انتخاب اصفهان که درمرحله نیمه‌نهایی با ثبت بالاترین امتیاز شایستگی خود را به اثبات رسانده بود، در دیدار نهایی نیز با تداوم عملکرد درخشان خود مسیر قهرمانی را با موفقیت به پایان رساند.

در این مسابقات تیم‌های گروه توسعه سرمایه‌گذاری انتخاب و فولاد مبارکه سپاهان به‌طور مشترک عنوان سوم این دوره از رقابت‌ها را کسب کردند.