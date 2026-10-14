به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرهنگ محمدتوکل گفت: در پی وقوع یک مورد سرقت از اماکن دولتی، ماموران پلیس ابرکوه با اقدات فنی و پلیسی سارق را شناسایی و دستگیر کردند. فرمانده انتظامی شهرستان ابرکوه افزود: سارق در بازجویی‌های پلیسی به سرقت اعتراف کرد و پرونده در این خصوص تشکیل و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.

سرهنگ توکل در پایان خاطرنشان کرد: استفاده از تجهیزات ایمنی و دوربین و گماردن نگهبان و نظارت حراست‌ها در پیشگیری از سرقت در اماکن دولتی تاثیر به سزایی دارد.