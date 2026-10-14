معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا در جلسه ستاد فرماندهی و پشتیبانی مدیریت سیلاب بر ضرورت استفاده از ظرفیت بارش‌های پیش‌رو برای تقویت ذخایر آبی، حفظ حداکثر تراز ایمن مخازن سدها، تأمین اعتبارات اضطراری، پایداری ارتباطات در شرایط بحران و آمادگی کامل تأسیسات حیاتی بخش آب تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جلسه ۱۲۵ ستاد فرماندهی و پشتیبانی مدیریت سیلاب با حضور معاون وزیر نیرو، مدیران عامل شرکت‌های زیرمجموعه و سایر اعضا با موضوع پیش‌بینی‌ها، اقدامات و تمهیدات شرکت‌ها در مواجهه با سیلاب‌های احتمالی پیش رو (پدیده ال‌نینو)، در شرکت مدیریت منابع آب ایران برگزار شد.

حمیدرضا جانباز، در این جلسه، با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده از وضعیت بارندگی و خشکسالی در استان‌های مختلف کشور، بر ضرورت افزایش آمادگی فنی و عملیاتی شرکت‌های آب منطقه‌ای برای مدیریت بارش‌ها و بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های ذخیره‌سازی آب تأکید کرد.

بارش‌های پیش‌رو؛ فرصتی برای تقویت ذخایر آبی کشور

وی با بیان اینکه بارش‌های پیش‌رو، در صورت مدیریت صحیح، می‌توانند فرصتی برای تقویت ذخایر آبی کشور فراهم کنند، خواستار آمادگی کامل شرکت‌های آب منطقه‌ای و مجموعه‌های مرتبط برای مهار کردن و هدایت سیلاب‌ها و آبگیری سد‌ها و بند‌ها شد و بر ضرورت مدیریت شبکه آبراه‌ها، کانال‌ها و سد‌های مخزنی بر اساس ارزیابی‌های فنی و با هدف حفظ حداکثر تراز و ذخیره ایمن مخازن تأکید کرد.

تأمین اعتبارات اضطراری و تداوم اجرای طرحهای ضروری

جانباز همچنین بر ضرورت تأمین به‌موقع اعتبارات مورد نیاز برای اجرای طرحهای اضطراری و اقدامات مرتبط با شرایط خاص و پیش‌بینی‌نشده تأکید کرد و خواستار آن شد که شرکت‌ها و دستگاه‌های تابعه، طرحهای حساس و ضروری برای مهار و کنترل سیلاب را در اولویت برنامه‌های اجرایی خود قرار دهند و روند اجرای این طرح‌ها را با جدیت دنبال کنند.

ضرورت پایداری ارتباطات در شرایط بحرانی

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا در بخش دیگری از سخنان خود، پایداری ارتباطات و زیرساخت‌های مخابراتی را از الزامات اساسی مدیریت بحران دانست و بر ضرورت پیش‌بینی مسیر‌های ارتباطی جایگزین و ایجاد سامانه‌های پشتیبان برای حفظ ارتباط مدیران، کارشناسان و نیرو‌های عملیاتی در سطوح مختلف تأکید کرد؛ به‌گونه‌ای که بروز سیلاب یا شرایط ویژه، خللی در ارتباطات ضروری میان ستاد و واحد‌های اجرایی ایجاد نکند.

آمادگی تأسیسات حیاتی برای تأمین برق اضطراری

وی با اشاره به اهمیت تداوم فعالیت تأسیسات حیاتی بخش آب در شرایط اضطراری، بر سرویس، تعمیرات اساسی و آزمایش دوره‌ای مولد‌های برق اضطراری، از جمله دیزل‌ژنراتورها، تأکید کرد و خواستار بررسی آمادگی این تجهیزات برای تأمین برق مورد نیاز در زمان بروز اختلال در شبکه برق یا محدودیت‌های تأمین سوخت شد.

جانباز همچنین بر لزوم تهیه گزارش ملی تحلیل حساسیت تأسیسات و مراکز حیاتی بخش آب برای تعیین اولویت تجهیز آنها به سامانه‌های خورشیدی و ذخیره‌ساز‌های انرژی تأکید کرد و توسعه این ظرفیت‌ها را از منظر پدافند غیرعامل، افزایش پایداری تأمین برق و ملاحظات اقتصادی حائز اهمیت دانست.

تأکید بر هماهنگی بین‌بخشی و اطلاع‌رسانی به‌موقع به مردم

تأکید بر هماهنگی بین‌بخشی و اطلاع‌رسانی به‌موقع به مردم از دیگر محور‌های مورد توجه مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در این نشست بود.

وی بر ضرورت تعامل مستمر مدیران استانی با دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌ها و مسئولان محلی و پیگیری مسئولیت‌های هر یک از دستگاه‌های همکار در مدیریت سیلاب تأکید کرد.

جانباز همچنین با اشاره به رفتار‌های پرخطر برخی شهروندان، از جمله تردد یا توقف در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و اطراف پل‌ها هنگام بارندگی، بر ضرورت تقویت اطلاع‌رسانی هشداردهنده، آموزش عمومی و ارسال به‌موقع پیام‌های اضطراری از سوی مسئولان ذی‌ربط تأکید کرد.

ارائه گزارش جامع اقدامات بخش آب در نشست آتی

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا در ادامه، خواستار ارائه گزارش جامع و تفکیکی از عملکرد و اقدامات بخش آب در مواجهه با سیلاب‌های احتمالی در نشست آتی شد و بر ضرورت تدوین چارچوب مشخص برای مستندسازی اقدامات و ارائه گزارش عملکرد شرکت‌های تابعه تأکید کرد.

جانباز در پایان، با قدردانی از تلاش مدیران، مهندسان، کارکنان و کارگران صنعت آب، به‌ویژه نیرو‌های عملیاتی فعال در مناطق مرزی و جنوبی و شرایط دشوار و بحرانی، بر ادامه آمادگی، مسئولیت‌پذیری و تلاش هماهنگ مجموعه بخش آب برای مدیریت شرایط پیش‌رو و تأمین پایدار خدمات در سال آبی جدید تأکید کرد.