به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،فرمانده انتظامی شهرستان کرمان، اقدام خداپسندانه رئیس کلانتری ۲۴ این شهرستان برای اهدای اعضای مادرش برای نجات جان بیماران نیازمند را ستود وگفت:مادر این فرمانده، هنگام عبور از مقابل مسجد، بر اثر تصادف دچار جراحت و راهی بیمارستان شد.

سرهنگ نجفی افزود:با تایید مرگ مغزی این مادر، سرهنگ حسن زردشت، رئیس کلانتری ۲۴ شهرستان کرمان، با تصمیم ایثارگرانه، رضایت خود را برای اهدای اعضای بدن مادرش اعلام کرد تا فرصتی دوباره برای زندگی به بیماران نیازمند پیوند عضو ببخشد.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمان با اشاره به ارزش والای این اقدام انسان‌دوستانه تصریح کرد: اهدای عضو، جلوه‌ای ارزشمند از ایثار، نوع‌دوستی و مسئولیت‌پذیری انسانی است؛ اقدامی که می‌تواند در اوج اندوه، امید و زندگی را به خانواده‌های چشم‌انتظار بازگرداند.