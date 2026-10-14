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عملیات اجرایی عبور قطار شهری اصفهان از مسیر متمایز ایستگاه قدس تا دانشگاه صنعتی با پشتیبانی همهجانبه استان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ استاندار اصفهان در آیین عملیات اجرایی طرح امتداد خط یک قطار شهری اصفهان از ایستگاه قدس تا دانشگاه صنعتی که با حضور معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریها برگزار شد، با تأکید بر جایگاه راهبردی حملونقل پاک و انبوهبر در زیستپذیری کلانشهرها گفت: توسعه خطوط قطار شهری در اصفهان نه تنها یک اقدام عمرانی، بلکه یک ضرورت حیاتی و پیوست بنیادین در مهار چالشهای زیستمحیطی، کاهش آلودگی هوا و روانسازی ترافیک شهری به شمار میرود و اتصال خطوط ریلی به مراکز دانشگاهی، صنعتی و پرتردد، زیرساختی اساسی برای ارتقای عدالت در دسترسی و تسهیل سفرهای روزمره شهروندان است.
مهدی جمالی نژاد افزود: همافزایی سرعت اجرایی در کنار صیانت از بالاترین استانداردهای کیفی و مهندسی، انتظار بهحق شهروندان است و تجارب ارزنده مدیریت شهری در طرحهای پیشین باید در اجرای امتداد خط یک و تکمیل بخشهای باقیمانده خط دو متجلی شود تا علاوه بر پرهیز از طولانی شدن زمان ساخت، با برنامهریزی دقیق و زمانبندی شفاف، طرحها در نزدیکترین افق زمانی ممکن به بهرهبرداری برسد.
وی با اشاره به پیگیریها در خصوص تسریع در تأمین ناوگان و واگنهای موردنیاز ادامه داد: مدیریت ارشد استان با تمام توان و بهرهگیری از ظرفیتهای ملی و استانی، از طرحهای توسعهای حملونقل ریلی حمایت همهجانبه خواهد کرد وحل موانع مالی، تسهیل امور زیرساختی و پیگیری مصوبات هیئت دولت و وزارتخانههای مربوطه را وظیفه خود میدانیم تا با پشتیبانی یکپارچه حاکمیتی، موانع پیشروی تأمین واگنهای خط دو و تأمین منابع خطوط ریلی برطرف شده و روند خدمترسانی به مردم اصفهان شتاب گیرد.
جمالی نژاد با تأکید بر جایگاه راهبردی حملونقل پاک و انبوهبر در زیستپذیری کلانشهرها گفت: توسعه خطوط قطار شهری در اصفهان تنها یک اقدام عمرانی نیست، بلکه یک ضرورت حیاتی و پیوست بنیادین در مهار چالشهای زیستمحیطی، کاهش آلودگی هوا و روانسازی ترافیک شهری به شمار میرود و اتصال خطوط ریلی به مراکز دانشگاهی، صنعتی و پرتردد، زیرساختی اساسی برای ارتقای عدالت در دسترسی و تسهیل سفرهای روزمره شهروندان است و گسترش این شبکه تا دستیابی به پوشش کامل درونشهری و برونشهری با جدیت در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: همافزایی سرعت اجرایی در کنار صیانت از بالاترین استانداردهای کیفی و مهندسی، انتظار بهحق شهروندان است و تجارب ارزنده مدیریت شهری در طرحهای پیشین باید در اجرای امتداد خط یک و تکمیل بخشهای باقیمانده خط دو متجلی شود تا علاوه بر پرهیز از طولانی شدن زمان ساخت، با برنامهریزی دقیق و زمانبندی شفاف، طرحها در نزدیکترین افق زمانی ممکن به بهرهبرداری برسد.
استاندار اصفهان با اشاره به پیگیریها در خصوص تسریع در تأمین ناوگان و واگنهای موردنیاز ادامه داد: مدیریت ارشد استان با تمام توان و بهرهگیری از ظرفیتهای ملی و استانی، از طرحهای توسعهای حملونقل ریلی حمایت همهجانبه خواهد کرد وحل موانع مالی، تسهیل امور زیرساختی و پیگیری مصوبات هیئت دولت و وزارتخانههای مربوطه را وظیفه خود میدانیم تا با پشتیبانی یکپارچه حاکمیتی، موانع پیشروی تأمین واگنهای خط دو و تأمین منابع خطوط ریلی برطرف شده و روند خدمترسانی به مردم شریف اصفهان شتاب گیرد.
طرح امتداد خط یک قطار شهری اصفهان از ایستگاه قدس تا دانشگاه صنعتی ۵.۵ کیلومتر طول دارد و از یک ویژگی متمایز در مقایسه با طرحهای قبلی قطار شهری اصفهان برخوردار است، بهطوریکه بخشی از این مسیر زیر زمین، بخشی روی سطح و بخش دیگر آن در ارتفاع حرکت میکند و بر اساس برنامهریزیها در سه سال آینده تکمیل خواهد شد.