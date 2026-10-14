به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ استاندار اصفهان در آیین عملیات اجرایی طرح امتداد خط یک قطار شهری اصفهان از ایستگاه قدس تا دانشگاه صنعتی که با حضور معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برگزار شد، با تأکید بر جایگاه راهبردی حمل‌ونقل پاک و انبوه‌بر در زیست‌پذیری کلان‌شهر‌ها گفت: توسعه خطوط قطار شهری در اصفهان نه تنها یک اقدام عمرانی، بلکه یک ضرورت حیاتی و پیوست بنیادین در مهار چالش‌های زیست‌محیطی، کاهش آلودگی هوا و روان‌سازی ترافیک شهری به شمار می‌رود و اتصال خطوط ریلی به مراکز دانشگاهی، صنعتی و پرتردد، زیرساختی اساسی برای ارتقای عدالت در دسترسی و تسهیل سفر‌های روزمره شهروندان است.

مهدی جمالی نژاد افزود: هم‌افزایی سرعت اجرایی در کنار صیانت از بالاترین استاندارد‌های کیفی و مهندسی، انتظار به‌حق شهروندان است و تجارب ارزنده مدیریت شهری در طرح‌های پیشین باید در اجرای امتداد خط یک و تکمیل بخش‌های باقی‌مانده خط دو متجلی شود تا علاوه بر پرهیز از طولانی شدن زمان ساخت، با برنامه‌ریزی دقیق و زمان‌بندی شفاف، طرح‌ها در نزدیک‌ترین افق زمانی ممکن به بهره‌برداری برسد.

وی با اشاره به پیگیری‌ها در خصوص تسریع در تأمین ناوگان و واگن‌های موردنیاز ادامه داد: مدیریت ارشد استان با تمام توان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی و استانی، از طرح‌های توسعه‌ای حمل‌ونقل ریلی حمایت همه‌جانبه خواهد کرد وحل موانع مالی، تسهیل امور زیرساختی و پیگیری مصوبات هیئت دولت و وزارتخانه‌های مربوطه را وظیفه خود می‌دانیم تا با پشتیبانی یکپارچه حاکمیتی، موانع پیش‌روی تأمین واگن‌های خط دو و تأمین منابع خطوط ریلی برطرف شده و روند خدمت‌رسانی به مردم اصفهان شتاب گیرد.

جمالی نژاد با تأکید بر جایگاه راهبردی حمل‌ونقل پاک و انبوه‌بر در زیست‌پذیری کلان‌شهر‌ها گفت: توسعه خطوط قطار شهری در اصفهان تنها یک اقدام عمرانی نیست، بلکه یک ضرورت حیاتی و پیوست بنیادین در مهار چالش‌های زیست‌محیطی، کاهش آلودگی هوا و روان‌سازی ترافیک شهری به شمار می‌رود و اتصال خطوط ریلی به مراکز دانشگاهی، صنعتی و پرتردد، زیرساختی اساسی برای ارتقای عدالت در دسترسی و تسهیل سفر‌های روزمره شهروندان است و گسترش این شبکه تا دستیابی به پوشش کامل درون‌شهری و برون‌شهری با جدیت در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: هم‌افزایی سرعت اجرایی در کنار صیانت از بالاترین استاندارد‌های کیفی و مهندسی، انتظار به‌حق شهروندان است و تجارب ارزنده مدیریت شهری در طرح‌های پیشین باید در اجرای امتداد خط یک و تکمیل بخش‌های باقی‌مانده خط دو متجلی شود تا علاوه بر پرهیز از طولانی شدن زمان ساخت، با برنامه‌ریزی دقیق و زمان‌بندی شفاف، طرح‌ها در نزدیک‌ترین افق زمانی ممکن به بهره‌برداری برسد.

استاندار اصفهان با اشاره به پیگیری‌ها در خصوص تسریع در تأمین ناوگان و واگن‌های موردنیاز ادامه داد: مدیریت ارشد استان با تمام توان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی و استانی، از طرح‌های توسعه‌ای حمل‌ونقل ریلی حمایت همه‌جانبه خواهد کرد وحل موانع مالی، تسهیل امور زیرساختی و پیگیری مصوبات هیئت دولت و وزارتخانه‌های مربوطه را وظیفه خود می‌دانیم تا با پشتیبانی یکپارچه حاکمیتی، موانع پیش‌روی تأمین واگن‌های خط دو و تأمین منابع خطوط ریلی برطرف شده و روند خدمت‌رسانی به مردم شریف اصفهان شتاب گیرد.

طرح امتداد خط یک قطار شهری اصفهان از ایستگاه قدس تا دانشگاه صنعتی ۵.۵ کیلومتر طول دارد و از یک ویژگی متمایز در مقایسه با طرح‌های قبلی قطار شهری اصفهان برخوردار است، به‌طوری‌که بخشی از این مسیر زیر زمین، بخشی روی سطح و بخش دیگر آن در ارتفاع حرکت می‌کند و بر اساس برنامه‌ریزی‌ها در سه سال آینده تکمیل خواهد شد.