به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنا بر اعلام مدیریت رسانه و روابط عمومی دادگستری خوزستان، همزمان با سفر رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خوزستان و در حاشیه شورای قضایی، از نقشه زمین‌مرجع این استان به‌عنوان دستاورد تکمیل پروژه زمین‌مرجع‌سازی رونمایی شد؛ طرح که با تعیین موقعیت و حدود دقیق پلاک‌های ثبتی، زیرساخت اطلاعات مکانی مورد نیاز برای توسعه و تکمیل حدنگاری (کاداستر) اراضی استان را فراهم می‌کنند.

با تکمیل این طرح علاوه بر سامان دهی اطلاعات مربوط به ۲ هزار و ۹۰۰ پلاک ثبتی در گستره‌ای بالغ بر ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار در نقشه زمین‌مرجع خوزستان موجب فراهم کردن بستر مناسب برای توسعه و تکمیل نقشه‌های کاداستری، افزایش دقت در شناسایی محدوده‌های ثبتی، کاهش مغایرت‌های مکانی، پیشگیری از تداخل حدود اراضی و ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری در امور ثبتی کمک کند.

این افدام گامی مهم در توسعه زیرساخت‌های فنی و اطلاعاتی نظام ثبتی استان محسوب شده و با پیوند دادن اطلاعات ثبتی به موقعیت‌های جغرافیایی دقیق، زمینه را برای مدیریت کارآمدتر اراضی و املاک و تثبیت مطمئن‌تر مالکیت‌ها فراهم می‌سازد.

زمین‌مرجع‌سازی یا ژئورفرنس (Georeferencing)، فرایندی است که طی آن اطلاعات و نقشه‌های مکانی با مختصات جغرافیایی واقعی منطبق می‌شوند تا موقعیت و حدود عوارض و محدوده‌های موردنظر با دقت مشخص شود. در حوزه ثبت اسناد و املاک، این فرایند امکان تعیین موقعیت و انطباق دقیق پلاک‌های ثبتی با اطلاعات مکانی را فراهم می‌کند و یکی از زیرساخت‌های مهم در اجرای نظام جامع حدنگاری به شمار می‌رود.