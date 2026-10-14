پرچم ایستادگی و مقاومت در اجتماعات مردم ولایتمدار فارس حدود ۸ ماه است که با صلابت و استوار برافراشته می‌شود و جان‌فدایان وطن بر پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی و رهبری و ایستادگی در برابر استکبار جهانی تأکید می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، پرچم ایستادگی و مقاومت در اجتماعات مردم ولایتمدار فارس حدود ۸ ماه است که با صلابت و استوار برافراشته می‌شود و جان‌فدایان وطن بر پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی و رهبری و ایستادگی در برابر استکبار جهانی تأکید می‌کنند.

این اجتماعات مردمی که از ماه‌ها پیش با حضور اقشار مختلف مردم در استان فارس شکل گرفته است، همچنان با قوت ادامه دارد و شرکت‌کنندگان در آن با تجدید بیعت با آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی، بر استقامت همه‌جانبه در برابر فشار‌ها و توطئه‌های دشمنان و استکبار جهانی تأکید می کنند.