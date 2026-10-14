اختتامیه مسابقات فوتسال فرزندان کارکنان شهرداری یزد با معرفی تیم‌های برتر و اهدای جام و مدال برگزار شد. این طرح تابستانی با برگزاری دوره‌های ورزشی، هنری و مهارتی، میزبان نزدیک به ۶۰۰ نفر از فرزندان کارکنان شهرداری بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مراسم اختتامیه مسابقات فوتسال طرح اوقات فراغت فرزندان کارکنان شهرداری یزد با حضور شرکت‌کنندگان و عوامل اجرایی در زمین چمن مصنوعی سازمان آتش‌نشانی برگزار شد و در پایان، از تیم‌های برتر با اهدای جام و مدال تجلیل شد..

حمید صداقت، مسئول واحد ورزش و سلامت شهرداری یزد و مسئول طرح اوقات فراغت فرزندان کارکنان شهرداری، با اشاره به واگذاری اجرای این طرح به اداره ورزش و سلامت برای دومین سال متوالی، گفت: تلاش شد با همکاری اعضای کمیته طرح اوقات فراغت، برنامه‌ها به بهترین شکل ممکن طراحی و اجرا شود.

وی افزود: در قالب این طرح، دوره‌های آموزشی متنوعی در رشته‌های ورزشی و فرهنگی برگزار شد که از جمله آنها می‌توان به والیبال، بسکتبال، فوتسال و شنا، همچنین فن بیان و سخنوری، معرق‌کاری و نقاشی اشاره کرد.

مسئول واحد ورزش و سلامت شهرداری یزد با ابراز رضایت از استقبال خانواده‌ها از این برنامه‌ها، اظهار کرد: کلاس‌های اوقات فراغت با استقبال خوبی همراه شد و نزدیک به ۶۰۰ نفر از فرزندان کارکنان شهرداری در این دوره‌ها شرکت کردند.

صداقت در پایان از همراهی خانواده‌ها، مدیران، کارشناسان، مربیان دوره‌های آموزشی و داوران مسابقات فوتسال قدردانی کرد و گفت: اجرای مطلوب این طرح و برگزاری مسابقات و مراسم اختتامیه، حاصل همکاری مجموعه‌های مختلف، از جمله نیرو‌های حفاظت فیزیکی و سازمان‌های حمل‌ونقل، فرهنگی و اجتماعی و آتش‌نشانی بود که در این مسیر همکاری و همراهی کردند.