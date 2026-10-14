مردم آبادان با حضور در راهپیمایی وحدت و همبستگی، بر پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی و اعلام وفاداری به رهبر معظم انقلاب، امام سید مجتبی خامنه‌ای، تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ راهپیمایی مردم آبادان با حضور اقشار مختلف مردم و با هدف تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی و تأکید بر وحدت و انسجام ملی برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با حضور در کنار یکدیگر، بر حفظ همبستگی ملی، پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی و تداوم مسیر آرمان‌های انقلاب تأکید کردند.

این راهپیمایی از مسجد موسی بن جعفر(ع) آغاز شد و شرکت‌کنندگان با پیمودن مسیر منتهی به خیابان شهید منتظری، همراهی و همبستگی خود را به نمایش گذاشتند.

مردم آبادان در این مراسم، با تأکید بر اهمیت وحدت و همدلی، بر پایبندی به ارزش‌های انقلاب اسلامی و حمایت از رهبری تأکید کردند.