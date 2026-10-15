به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، ایرانیان در طول سالیان دراز نشان داده‌اند که در برابر مشکلات ، ظرفیت بالایی برای همبستگی و مشارکت اجتماعی دارند از خیرینی که در ساخت و تجهیز مدارس و زمینه تحصیل بهتر دانش آموزان را فراهم می‌کنند تا افرادی که برای تهیه جهیزیه نوعروسان خانواده‌های کم برخوردار قدم بر می‌دارند و مشکلات دیگران را مشکل خود می‌پندارند و درصدد رفع آن بر می‌آیند.

عبور از شرایط دشوار اقتصادی کشور به هم افزایی، همکاری و مشارکت میان مردم، خیرین، نهاد‌های مدنی و مسئولان و دستگاه‌های مسئول نیاز دارد.