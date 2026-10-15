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مردم نوع دوست خراسان شمالی از دیرباز برای رفع مشکلات گرفتاران و نیازمندان پیش قدم بوده و هستند و این روزها نیز برای عبور از مشکلات کشور تا پای جان در میدان ایستادهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، ایرانیان در طول سالیان دراز نشان دادهاند که در برابر مشکلات ، ظرفیت بالایی برای همبستگی و مشارکت اجتماعی دارند از خیرینی که در ساخت و تجهیز مدارس و زمینه تحصیل بهتر دانش آموزان را فراهم میکنند تا افرادی که برای تهیه جهیزیه نوعروسان خانوادههای کم برخوردار قدم بر میدارند و مشکلات دیگران را مشکل خود میپندارند و درصدد رفع آن بر میآیند.
عبور از شرایط دشوار اقتصادی کشور به هم افزایی، همکاری و مشارکت میان مردم، خیرین، نهادهای مدنی و مسئولان و دستگاههای مسئول نیاز دارد.