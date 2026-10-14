به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ نخستین نمایشگاه دائمی عرضه مستقیم محصولات روستایی و عشایری با هدف حذف واسطه‌ها و افزایش درآمد مستقیم تولیدکنندگان که از قشر‌های مولد و پرتلاش استان هستند، برگزار می‌شود.

مدیرکل امور تعاونی‌ها و مشارکت‌های مردمی سازمان امور عشایر ایران در مراسم افتتاح این نمایشگاه گفت: واسطه‌ها در گذشته، فرآیند فروش و میزان درآمدزایی برای روستاییان را با چالش‌های جدی رو‌به‌رو کرده بود؛ اما این نمایشگاه دائمی، بستری مستقیم برای عرضه محصولات و مقابله با این چالش‌ها فراهم می‌کند.

رضا بیات افزود: این اقدام با استقبال گسترده جامعه روستایی و عشایری استان ایلام همراه بود.