روستای طزرکش در منطقه کوهین قزوین میزبان جشنواره روستا و عشایر با هدف معرفی آداب و رسوم سنتی، محصولات بومی و صنایع دستی بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، آیین‌ها و سنت‌های کهن روستایی بار دیگر در منطقه کوهین قزوین رنگ و بوی تازه به خود گرفت. روستای طزرکش میزبان رویدادی فرهنگی و بومی بود که با استقبال گرم اهالی و مسئولان محلی برگزار شد.

در این جشنواره، بخش‌های متنوعی از جمله اجرای آیین سنتی رقص چوب، نمایش و عرضه محصولات ارگانیک و بومی نظیر عسل طبیعی، انواع نان‌های محلی، صنایع دستی، گلیم و بافته‌های سنتی به نمایش درآمد. همچنین مسئولان و اهالی روستا بر لزوم حفظ هویت روستایی، حمایت از تولیدات بومی و رونق صنعت گردشگری در مناطق محروم و روستایی تأکید کردند.

برپایی سفره‌های سنتی از خوراکی‌ها و تنقلات محلی و بررسی مسائل و ظرفیت‌های روستای طزرکش از دیگر بخش‌های این رویداد بود که فرصتی مغتنم برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی منطقه فراهم کرد.









