در پی گزارش مردمی درباره خروج غیرعادی دود از یکی از واحد‌های فولادی شهرستان میبد، مسئولان محیط زیست با حضور فوری در محل، وضعیت انتشار آلاینده‌ها و عملکرد تجهیزات کنترل آلودگی هوا را بررسی و بر رفع نواقص احتمالی و جلوگیری از تکرار این رویداد تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز یزد، علی‌اکبر کارگر رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان میبد، به همراه علی فتح‌زاده، مشاور محیط زیست فرماندار شهرستان، پس از دریافت گزارش مردمی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن در محل کارخانه حاضر شدند و از بخش‌های مختلف آن بازدید کردند.

در این بازدید، وضعیت انتشار دود و عملکرد تجهیزات کنترل آلودگی هوا مورد بررسی قرار گرفت و مسئول فنی کارخانه نیز توضیحاتی درباره فرایند تولید، علل بروز این رویداد و اقدامات انجام‌شده برای رفع مشکل ارائه کرد.

علی‌اکبر کارگر با تأکید بر ضرورت رعایت الزامات زیست‌محیطی، تذکرات لازم را به مسئولان کارخانه ارائه کرد و خواستار رفع نواقص احتمالی، پایش مستمر عملکرد تجهیزات کنترل آلودگی هوا و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای جلوگیری از تکرار موارد مشابه شد.