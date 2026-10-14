معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در لنجان با اشاره به وجود ۱۵۰ هزار فرصت شغلی بی‌متقاضی در کشور، بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های خالی شهرک‌های صنعتی و توزیع عادلانه اعتبارات اشتغال تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سید مالک حسینی در نشست کارگروه اشتغال شهرستان لنجان با بیان اینکه تغییر فرهنگ کار از چالش‌های بازار اشتغال است، گفت: وجود فرصت‌های شغلی در کنار بیکاری نشان می‌دهد که باید نیاز‌های کارفرمایان و انتظارات نیروی کار را به‌درستی شناسایی کرد و برای نزدیک کردن این دو، برنامه‌ریزی هدفمند داشت.

وی با تأکید بر تداوم تخصیص اعتبارات اشتغال افزود: منابع باید با رعایت عدالت و متناسب با ظرفیت‌ها و نیاز‌های مناطق توزیع شود. به گفته حسینی، برای حمایت از مشاغل خانگی نیز پرداخت اعتبارات تشویقی پیش‌بینی شده است و استفاده از ظرفیت‌های بلااستفاده شهرک‌های صنعتی می‌تواند زمینه توسعه فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید را فراهم کند.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به فشار‌های کم‌سابقه بر کشور در شرایط جنگی افزود: اداره اقتصاد در این شرایط به برنامه‌ریزی هدفمند و حمایت عملی از تولیدکنندگان و کارآفرینان نیاز دارد و مدیران باید از پشت میز‌ها به میدان عمل بیایند.

وی خواستار تدوین برنامه‌ای جامع، اجرایی و متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی لنجان برای رفع موانع اشتغال و کاهش نرخ بیکاری این شهرستان شد.