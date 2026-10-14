درویش عبدالمجید طالقانی، خوشنویس و شاعر برجسته ایرانی، از تأثیرگذارترین چهره‌های تاریخ خوشنویسی ایران است که با نوآوری و خلق سبکی متمایز، خط شکسته‌نستعلیق را به اوج کمال رساند و میراثی ماندگار در هنر ایرانی بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، درویش عبدالمجید طالقانی حدود سال ۱۱۵۰ هجری قمری در روستای مهران از توابع طالقان دیده به جهان گشود. او در جوانی راهی اصفهان شد و در این شهر، ضمن روی‌آوردن به زندگی درویشانه، فعالیت هنری خود را در عرصه خوشنویسی و شعر گسترش داد.

طالقانی در آغاز به خط نستعلیق روی آورد و با مشق از آثار میرعماد، از استادان نامدار این شیوه، به تمرین و کسب مهارت پرداخت؛ اما در ادامه، خط شکسته‌نستعلیق را به‌عنوان مسیر اصلی فعالیت هنری خود برگزید. او با بهره‌گیری از تجربه استادان پیشین و تکیه بر ذوق و خلاقیت فردی، توانست شیوه‌ای مستقل در این هنر پدید آورد که بعدها به نام «مکتب درویش» شناخته شد.

این خوشنویس نامدار در مدت کوتاه فعالیت حرفه‌ای خود، نقش مهمی در تحول خط شکسته‌نستعلیق ایفا کرد. ظرافت در حرکت قلم، تناسب حروف، پیوستگی ترکیب‌ها و پویایی سطرها از ویژگی‌های برجسته آثار اوست؛ ویژگی‌هایی که جایگاه وی را در میان استادان این هنر تثبیت کرده است. بسیاری از صاحب‌نظران، شیوه او را یکی از بلندترین قله‌های هنری در تاریخ شکسته‌نویسی ایران می‌دانند.

درویش عبدالمجید طالقانی علاوه بر خوشنویسی، شاعری توانا بود و با تخلص‌های «خموش» و «مجید» شعر می‌سرود. بخش قابل توجهی از آثار خوشنویسی او به کتابت اشعار اختصاص دارد؛ موضوعی که پیوند میان ذوق ادبی و مهارت هنری وی را نشان می‌دهد. حضور در محافل ادبی اصفهان و ارتباط با شاعران و ادیبان روزگار خود، از جمله آذر بیگدلی، نیز بخشی از زندگی فرهنگی او را شکل می‌داد.

از آثار و مجموعه‌های مرتبط با میراث هنری او می‌توان به «مرقع کوه نور» و «جنگ شعر» اشاره کرد. همچنین کتاب «احوال و آثار درویش عبدالمجید طالقانی» به کوشش غلامرضا مشعشی، حاصل سال‌ها پژوهش درباره زندگی و آثار این هنرمند است و در شناخت جایگاه تاریخی و هنری او اهمیت دارد.

میراث خوشنویسی طالقانی همچنان مورد توجه هنرمندان، پژوهشگران و علاقه‌مندان این هنر در ایران و دیگر کشورهاست. در همین راستا، در سال ۱۴۰۱، شیوه شکسته‌نستعلیق درویش عبدالمجید طالقانی از استان البرز در فهرست میراث فرهنگی ناملموس کشور به ثبت رسید؛ اقدامی که در راستای پاسداشت و معرفی یکی از جلوه‌های برجسته هنر خوشنویسی ایران انجام شد.

درویش عبدالمجید طالقانی در سال ۱۱۸۵ هجری قمری، در حدود ۳۵ سالگی، بر اثر ابتلا به مالاریا درگذشت. پیکر او در فضای جلوخان تکیه میر در تخت فولاد اصفهان به خاک سپرده شد و این مکان بعدها به نام تکیه درویش عبدالمجید شهرت یافت.

اگرچه عمر این هنرمند کوتاه بود، دستاوردهای او تأثیری ماندگار بر تاریخ خوشنویسی ایران گذاشت. درویش عبدالمجید طالقانی با ارتقای ظرفیت‌های هنری خط شکسته‌نستعلیق و پایه‌گذاری سبکی شاخص، به یکی از نام‌های ماندگار فرهنگ و هنر ایران تبدیل شد؛ نامی که همچنان با اوج زیبایی و ظرافت این شیوه خوشنویسی پیوند خورده است.