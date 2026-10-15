به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ حدیث سقطچی گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۷۰ هزار و ۸۱۶ مورد آزمون در حوزه‌های شیمیایی، میکروبی، سرولوژی و PCR، با هدف حمایت از تولیدکنندگان، تضمین کیفیت فرآورده‌های دامی و پایش بیماری‌ها برداشت با تلاش کارشناسان این مرکز و استفاده از تجهیزات تخصصی، انجام شده است.

وی با بیان اینکه آزمایشگاه مرکزی دامپزشکی گیلان به عنوان بازوی تشخیص و پایش، نقش کلیدی در تضمین کیفیت فرآورده‌های خام دامی و خوراک دام و طیور ایفا میکند، افزود: امسال ۳ هزار و ۲۶۶ نمونه مرتبط با صادرات و تولیدات داخلی مورد بررسی قرار گرفته است.

مسئول آزمایشگاه مرکزی اداره کل دامپزشکی گیلان گفت: همچنین امسال در حوزه کنترل بهداشتی خوراک دام و طیور، ۳ هزار و ۲۷۱ مورد آزمون شیمیایی و ۴ هزار و ۸۷ مورد آزمون میکروبی انجام شد.

حدیث سقطچی افزود: امسال در بخش سرولوژی، بررسی و پایش بیماری‌های دام بزرگ ۳ هزار و ۹۱۹ مورد و در حوزه سرولوژی، بررسی و پایش بیماری‌های طیور، ۵۸ هزار و ۹۴۱ مورد آزمون انجام شد که نشاندهنده حجم بالای عملیات پایش و ردیابی بیماری‌ها در استان است.

وی همچنین به عملکرد این مرکز در بخش آبزیان و میکروبشناسی تشخیصی اشاره کرد و گفت: علاوه بر این آزمون ها، ۴۰۴ مورد آزمون میکروبی و PCR مرتبط با بیماری‌های آبزیان و ۱۹۴ مورد آزمون میکروبشناسی تشخیصی در حوزه دام و طیور برای پایش سلامت و تشخیص عوامل بیماری زا در این آزمایشگاه اجرا شد.

مسئول آزمایشگاه مرکزی دامپزشکی گیلان گفت: ارتقای سطح کیفی آزمایش‌ها و تسریع در پاسخدهی به نمونه ها، اولویت راهبردی آزمایشگاه مرکزی دامپزشکی استان در حمایت از تولیدکنندگان و تأمین امنیت غذایی شهروندان است و این روند با دقت و جدیت در تمامی سطوح آزمایشگاهی ادامه دارد.

آزمایشگاه مرکزی دامپزشکی گیلان هماکنون به عنوان آزمایشگاه مرجع و منطق‌های بیماری‌های ویروسی ماهیان گرمابی در کشور فعالیت می کند.