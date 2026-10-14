به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، کارشناس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مهاباد گفت: درحوزه شهری مهاباد شامل رودخانه لاچین و منطقه مکریان که به لحاظ توپوگرافی درمعرض خط سیلاب قرار دارند برای جلوگیری از فرسایش خاک و کنترل سیلاب‌ها سازه‌های آبخیزداری احداث شده است.

محمد چوکلی افزود: سه سازه گابیوتی،۲ سازه ملاتی و یک سازه خشکه چین در منطقه موکریان ساخته شده است.

وی تصریح کرد: در حوزه لاچین هم ۲ سازه آبخیرداری احداث شده و مطالعات کامل دراین ۲ حوزه انجام شده و در صورت تخصیص اعتبار می‌توان کارخوبی دراین زمینه انجام داد.

کارشناس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مهاباداظهارداشت: طرح مطالعات کارشناسی برای روستا‌های یارعلی، بادام، دریاس و میرسه هم در دست بررسی است.