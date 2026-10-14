معبر لجستیکی S ۱۵ با اعتبار ۹۵۷ میلیارد ریال، در راستای تحقق بند چهارم مصوبات ۱۵‌گانه هیئت وزیران و با پیگیری‌های مستمر مقام عالی استان و همراهی سازمان منطقه آزاد ماکو در کوتاه‌ترین زمان ممکن با حضور معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از مسئولان استانی و منطقه به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، این طرح به طول یک‌هزار و ۶۸۴ متر و عرض ۱۵ متر، با هدف تکمیل زیرساخت‌های لجستیکی و پشتیبانی از فعالیت‌های تجاری و حمل‌ونقل در پس‌کرانه پایانه مرزی بازرگان احداث شده است.

بند چهارم مصوبات هیئت وزیران، سازمان منطقه آزاد ماکو را موظف کرده بود با همکاری وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های ملی و استانی، زمینه ایجاد مراکز پشتیبانی لجستیک در پس‌کرانه پایانه مرزی بازرگان را فراهم کند که با پیگیری استاندار آذربایجان‌غربی و تلاش مجموعه منطقه آزاد ماکو، وارد مرحله اجرا شده است.

با بهره‌برداری از این معبر، ضمن تسهیل تردد کامیون‌ها و روان‌سازی جریان حمل‌ونقل، از بار ترافیکی پس‌کرانه گمرک در محور بورالان کاسته می‌شود و زمینه برای کاهش گره‌های ترافیکی و تقویت زیرساخت‌های تجارت مرزی در منطقه بازرگان فراهم خواهد شد.