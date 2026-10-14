به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، ه گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، حبیبی در جلسه بررسی وضعیت نهضت ملی مسکن در منطقه اورامانات که با حضور دکتر رستگار یوسفی، نماینده مردم شهرستان‌های جوانرود، پاوه، روانسر و ثلاث باباجانی در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: موضوع مسکن به‌ویژه در منطقه اورامانات، یک مطالبه جدی و اولویت‌دار مردمی است و باید با جدیت بیشتری دنبال شود. وی با اشاره به محدودیت‌های جغرافیایی موجود در برخی شهرهای اورامانات، به‌ویژه جوانرود و پاوه، افزود: این محدودیت‌ها نباید موجب توقف یا کندی روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن شود و لازم است دستگاه‌های متولی با اتخاذ راهکارهای اجرایی، زمینه پاسخ‌گویی سریع‌تر به مطالبات مردم را فراهم کنند. استاندار کرمانشاه با بیان اینکه متقاضیان نهضت ملی مسکن مبالغی را واریز کرده‌اند و انتظار دارند این طرح هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد، گفت: باید برای تعیین تکلیف زمین و آغاز عملیات اجرایی پروژه‌ها، تصمیم‌های عملیاتی و زمان‌بندی‌شده اتخاذ شود. دکتر حبیبی بر پیگیری موضوع زمین پیشنهادی برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در جوانرود تأکید کرد و گفت: این زمین باید با همکاری فرمانداری و شهرداری، در قالب شهرک منفصل شهری، برای اجرای نهضت ملی مسکن آماده شود و روند توزیع و ساماندهی متقاضیان نیز با هماهنگی فرماندار و شهردار انجام گیرد. وی خواستار ارائه گزارش منظم درباره روند پیگیری این موضوع شد و افزود: فرمانداری باید هر دو هفته یک‌بار گزارشی از آخرین اقدامات انجام‌شده درخصوص زمین ارائه کند تا روند کار با جدیت دنبال شود. استاندار کرمانشاه با اشاره به ضرورت بررسی مجدد زمین دیگر این شهر، بر مکاتبه دوباره با اداره‌کل منابع طبیعی و طرح موضوع در کمیته فنی تأکید کرد و گفت: هدف این است که با رعایت ضوابط قانونی و زیست‌محیطی، امکان استفاده از ظرفیت این زمین برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن فراهم شود. دکتر حبیبی خاطرنشان کرد: موضوع نهضت ملی مسکن، طرحی عمومی و متعلق به مردم، به‌ویژه اقشار کم‌برخوردار و افرادی است که فاقد مسکن هستند؛ بنابراین باید با بررسی کارشناسی و رعایت مقررات، راهکاری برای حل این موضوع پیدا شود. وی در مورد وضعیت زمین دوم اجرای مسکن ملی گفت: دستگاه‌های متولی از جمله راه و شهرسازی و منابع طبیعی باید با همکاری یکدیگر، شرایط این زمین را در کمیته فنی بررسی کنند تا در صورت امکان، بخشی از متقاضیان نهضت ملی مسکن از این ظرفیت بهره‌مند شوند. استاندار کرمانشاه با اشاره به وضعیت تأمین زمین در شهرستان پاوه، افزود: یک نشست مشترک با حضور معاون عمرانی استانداری، فرمانداره پاوه، مدیرکل راه و شهرسازی و اداره کل زندانها برای بررسی همه جوانب موضوع و تصمیم نهایی در این رابطه برگزار شود. در این جلسه، آخرین وضعیت تأمین زمین، تعداد متقاضیان، موانع اجرایی و راهکارهای تسریع در اجرای طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان‌های جوانرود، پاوه، روانسر و ثلاث باباجانی مورد بررسی قرار گرفت.