در پی انفجار و آتش سوزی در تاسیسات شرکت اینتل در کریات گت، در جنوب سرزمین های اشغالی، سه نفر به شدت زخمی شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از وای نت، روز چهارشنبه در پی انفجار و آتش سوزی در تاسیسات شرکت اینتل در کریات گت، در جنوب اسرائیل، سه نفر به شدت زخمی شدند. نیرو‌های امدادی در حال بررسی احتمال دخیل بودن مواد خطرناک در این حادثه هستند.

سازمان آتش نشانی و نجات اسرائیل اعلام کرد ساعت ۱۴:۱۲ گزارشی درباره مشاهده دود غلیظ سیاه و وقوع انفجار در این کارخانه واقع در بلوار آواتز دریافت کرده است.

هشت گروه آتش نشانی و امداد و نجات، از جمله واحد‌های تخصصی مقابله با مواد خطرناک، برای جستجوی کارگران گرفتار شده، مهار آتش و بررسی وجود مواد بالقوه خطرناک به محل اعزام شدند.

پلیس منطقه جنوبی اعلام کرد: ممکن است آتش سوزی در پی انفجار یک کپسول گاز رخ داده باشد و بازرسان در حال بررسی احتمال نشت مواد خطرناک هستند. نیرو‌های پلیس ضمن تامین امنیت محل، عملیات جست‌و‌جو را انجام می‌دادند و ترافیک را هدایت می‌کردند؛ همزمان گروه‌های امدادی به فعالیت خود ادامه می‌دادند.

سازمان امداد و نجات مگن داوید آدوم (ام دی‌ای) در گزارش اولیه خود اعلام کرد سه نفر در این حادثه به شدت زخمی شده‌اند.

مقام‌های آتش نشانی بعدتر تایید کردند که هر سه مصدوم به بیمارستانی در نزدیکی محل حادثه منتقل شده‌اند.

عملیات امدادی همچنان ادامه داشت و مقام‌ها از مردم خواستند از نزدیک شدن به منطقه خودداری کنند. علت انفجار هنوز مشخص نشده بود.

خبرگزاری ریانووستی، در خبر فوری گزارش داد، پلیس اسرائیل اعلام کرد: انفجار در کارخانه‌ای در کریات گات در جنوب اسرائیل، به علت انفجار سیلندر گاز بود.