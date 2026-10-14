به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، داوران بازی‌های هفته ششم لیگ دسته اول فوتبال در فصل جاری مشخص شدند که به شرح زیر است:

دوشنبه ۲۷ مهر

هوادار تهران - فولاد نوین خوزستان

داوران: سیاوش خالقی، هیمن نوربخش، بهمن جعفری و پیام ساری اصلانی ناظر: اشکان خورشیدی

نفت و گاز گچساران - فرد البرز

داوران: شاهین یزدانی، اکبر عمرانی، پیمان نادری و امیرسجاد فتوحی ناظر: ولی کاوسی

نفت مسجدسلیمان - سایپا

داوران: امیر ایار، حمیدرضا سرتاج، امیر انصاری و محسن مرادیان ناظر: مهرداد ذهبی

شاهین بندرعامری - کاراگستر شبستر

داوران: حسین زمانی، مصطفی بابایی، سینا کوچکی و امید دریانوش ناظر: قاسم واحدی

سه شنبه ۲۸ مهر

بعثت کرمانشاه - پارس جنوبی جم

داوران: میلاد کهزادی، بابک خسروی، محمدمتین مصباحی و هادی صحرائی ناظر: بابک عباسقلی زاده

مس رفسنجان - نیروی زمینی تهران

داوران: شبیر بهروزی، مرتضی هوشیار، محمد رشید و میلاد صادق زاده ناظر: احمد موسوی

آریو اسلامشهر - نفت بندرعباس

داوران: علی بای، مهران مصطفوی، ابراهیم فارسی و محمدمهدی جعفری ناظر:حسن یوسفی

جزیره قشم - مس کرمان

داوران: میثم صفاری، مهدی اکبرزاده، حسین رحمتی زاده و وحید بایش ناظر: حمید سیفی آذر