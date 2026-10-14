اسامی داوران هفته ششم لیگ دسته یک فوتبال
داوران بازیهای هفته ششم لیگ دسته یک فوتبال مشخص شدند.
دوشنبه ۲۷ مهر
هوادار تهران - فولاد نوین خوزستان
داوران: سیاوش خالقی، هیمن نوربخش، بهمن جعفری و پیام ساری اصلانی ناظر: اشکان خورشیدی
نفت و گاز گچساران - فرد البرز
داوران: شاهین یزدانی، اکبر عمرانی، پیمان نادری و امیرسجاد فتوحی ناظر: ولی کاوسی
نفت مسجدسلیمان - سایپا
داوران: امیر ایار، حمیدرضا سرتاج، امیر انصاری و محسن مرادیان ناظر: مهرداد ذهبی
شاهین بندرعامری - کاراگستر شبستر
داوران: حسین زمانی، مصطفی بابایی، سینا کوچکی و امید دریانوش ناظر: قاسم واحدی
سه شنبه ۲۸ مهر
بعثت کرمانشاه - پارس جنوبی جم
داوران: میلاد کهزادی، بابک خسروی، محمدمتین مصباحی و هادی صحرائی ناظر: بابک عباسقلی زاده
مس رفسنجان - نیروی زمینی تهران
داوران: شبیر بهروزی، مرتضی هوشیار، محمد رشید و میلاد صادق زاده ناظر: احمد موسوی
آریو اسلامشهر - نفت بندرعباس
داوران: علی بای، مهران مصطفوی، ابراهیم فارسی و محمدمهدی جعفری ناظر:حسن یوسفی
جزیره قشم - مس کرمان
داوران: میثم صفاری، مهدی اکبرزاده، حسین رحمتی زاده و وحید بایش ناظر: حمید سیفی آذر