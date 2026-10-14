محققان مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور مستقر در کرج موفق به دست یابی به فناوری تولید خوراک طیور با استفاده از ضایعات تخمیری میگو شدند که دارای ارزش افزوده بالا و بهره برداری مطلوب از صنعت شیلات در کشور است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، محقق این طرح تحقیقاتی با اشاره به تولید سالانه بیش از۶۲ هزارتن میگو درکشور گفت نیمی از این میزان تبدیل به ضایعات می شود که باعث آلودگی های زیست محیطی می شود که با دستیابی به این فناوری ارزش افزوده بالا وبهره گیری از این ثروت درصنعت شیلات است .

حسنا حاجاتی با بیان اینکه فرآوری زیستی این ضایعات می‌تواند ضمن کمک به مدیریت پسماندهای صنایع شیلاتی، زمینه استفاده از منابع جایگزین پروتئینی در صنعت طیور را فراهم کند گفت استفاده از ضایعات میگوی تخمیری بر عملکرد رشد، خصوصیات لاشه، ریخت‌شناسی روده و کیفیت گوشت جوجه‌های گوشتی بسیار تاثیرگذار است .

او با اشاره به اهمیت تأمین منابع پروتئینی در صنعت پرورش طیور افزود: ضایعات فرآوری میگو، از جمله سر و پوسته، حاوی ترکیبات باارزشی مانند پروتئین و کیتین است که با فرآوری مناسب می‌توان از ظرفیت آن‌ها برای تولید محصولات با ارزش افزوده استفاده کرد.

حاجاتی خاطرنشان کرد: ضایعات میگو با استفاده از باکتری‌های انتخابی تخمیر شده و تأثیر سطوح مختلف آن بر عملکرد رشد، مصرف خوراک، ویژگی‌های لاشه، ساختار روده، شاخص‌های خونی و کیفیت گوشت جوجه‌های گوشتی مورد ارزیابی قرار گرفت.

او افزود: استفاده از ضایعات تخمیری میگو تا سطح پنج درصد جیره غذایی، اثر منفی معنی‌داری بر عملکرد کلی رشد، سلامت پرندگان و شاخص‌های کارایی تولید نداشت. همچنین در برخی دوره‌های پرورش، بهبود عملکرد رشد و مصرف خوراک در جوجه‌های دریافت‌کننده این فرآورده مشاهده شد.

حاجاتی افزود: استفاده از ضایعات تخمیری میگو می‌تواند راهکاری برای بهره‌برداری مؤثرتر از پسماندهای صنایع شیلاتی و توسعه منابع جایگزین در تغذیه طیور باشد؛ موضوعی که با کاهش دورریز مواد آلی و استفاده از ظرفیت فرآورده‌های جانبی، در مسیر مدیریت پایدار منابع نیز اهمیت دارد.