به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حامد ظاهری گفت: با هدف بهبود در تردد و خدمت رسانی به شهروندان عملیات اجرایی آسفالت معابر این شهر در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه در اجرای این طرح تاکنون ۲۴ هزار مترمربع روکش آسفالت در معابر این شهر اجرا شده است، ادامه داد: مجموعه شهرداری زاووت برای پیشبرد طرح‌های عمرانی و پاسخ‌گویی به مطالبات شهروندان تلاش می‌کند.

شهر زاووت در بخش چلو شهرستان اندیکا در استان خوزستان قرار دارد.