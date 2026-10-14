مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با تأکید بر ضرورت شفاف‌سازی فرآیند استخراج و حمل مواد معدنی، گفت: سامانه هوشمند پایش برخط معادن با هدف ارتقای نظارت بر میزان واقعی استخراج و خروج مواد معدنی، وصول دقیق حقوق دولتی و صیانت از ذخایر معدنی و راه‌های مواصلاتی استان راه‌اندازی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مسیبی در مراسم افتتاح سامانه هوشمند پایش برخط معادن استان زنجان، گفت: راه‌اندازی این سامانه در راستای افزایش شفافیت، هوشمندسازی نظارت بر فعالیت معادن و ساماندهی فرآیند استخراج و حمل مواد معدنی در دستور کار قرار گرفته است.

وی با قدردانی از حمایت‌ها و همراهی مجموعه مدیریت ارشد استان، دستگاه‌های نظارتی و بهره‌برداران معادن، افزود: اجرای این طرح با همکاری اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان، شرکت مشاور، شرکت پیمانکار و بهره‌برداران معدنی دنبال می‌شود و امیدواریم با برنامه‌ریزی مناسب و همدلی و همکاری مجموعه‌های مرتبط، زمینه پوشش تمامی معادن استان در این سامانه فراهم شود.

مسیبی با اشاره به نقش سامانه در شفاف‌سازی عملکرد معادن افزود: از طریق این سامانه، اطلاعات مربوط به میزان و نوع مواد معدنی استخراج‌شده و محموله‌های خروجی از معادن به‌صورت برخط قابل رصد خواهد بود و اطلاعات موردنیاز از طریق پنل‌های اختصاصی در اختیار دستگاه‌های مرتبط، از جمله اداره کل صمت و مجموعه‌های مسئول در حوزه حمل‌ونقل و راهداری، قرار می‌گیرد.

مدیرکل صمت استان زنجان ادامه داد: پایش برخط محموله‌های معدنی، امکان کنترل بارنامه‌ها و تناژ بارگیری خودرو‌ها را فراهم می‌کند و می‌تواند در جلوگیری از خروج بار بدون بارنامه، بارگیری بیش از ظرفیت مجاز و کاهش آسیب به راه‌های مواصلاتی استان مؤثر باشد. این موضوع علاوه بر ارتقای نظارت، به بهره‌برداران قانون‌مدار نیز کمک می‌کند تا عملکرد شفاف‌تری داشته باشند.

وی با تأکید بر اهمیت وصول حقوق دولتی معادن گفت: یکی از تکالیف قانونی اداره کل صنعت، معدن و تجارت، وصول حقوق دولتی بر اساس میزان فعالیت و استخراج معادن و واریز آن به خزانه دولت است. با راه‌اندازی این سامانه و دسترسی به اطلاعات دقیق‌تر درباره میزان استخراج و خروج مواد معدنی، امکان محاسبه و مطالبه صحیح حقوق دولتی و جلوگیری از کتمان میزان واقعی برداشت فراهم می‌شود.

مسیبی افزود: این سامانه همچنین امکان بررسی میزان استخراج واقعی در مقایسه با ظرفیت اسمی مندرج در پروانه بهره‌برداری را فراهم می‌کند. در مواردی که میزان استخراج کمتر از ظرفیت اسمی باشد، اطلاعات ثبت‌شده می‌تواند به شفاف‌سازی عملکرد و بررسی مسائل بهره‌برداران کمک کند و در مقابل، برداشت بیش از میزان مجاز یا خروج غیرقانونی مواد معدنی نیز با دقت بیشتری قابل شناسایی و پیگیری خواهد بود.

وی، تخصیص متناسب سوخت به فعالیت واقعی معادن را از دیگر مزایای اجرای این طرح برشمرد و گفت: اطلاعات دقیق‌تر از میزان استخراج و حمل مواد معدنی می‌تواند مبنای مناسبی برای بررسی عملکرد بهره‌برداران و تخصیص متناسب سوخت موردنیاز آنان باشد.

مدیرکل صمت استان زنجان با اشاره به هزینه‌های اجرای سامانه، گفت: در مراحل نخست، بخشی از هزینه‌ها توسط بهره‌برداران تأمین می‌شود و تلاش خواهیم کرد با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و پیگیری مصوبات شورای معادن استان و سایر سازوکار‌های حمایتی، زمینه جبران بخشی یا تمام این هزینه‌ها را فراهم کنیم تا فشار مالی کمتری به بهره‌برداران وارد شود.

وی در پایان با قدردانی از همراهی بهره‌برداران و دستگاه‌های نظارتی استان تأکید کرد: تحقق اهداف این طرح مستلزم استفاده صحیح از سامانه، همکاری مستمر بهره‌برداران و پشتیبانی دستگاه‌های مسئول است. امیدواریم با توسعه پوشش سامانه در سطح معادن استان، ضمن افزایش شفافیت و وصول حقوق دولتی، از ذخایر معدنی صیانت شده و نظارت بر فعالیت‌های معدنی استان به شکل دقیق‌تر و مؤثرتری انجام شود.