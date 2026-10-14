مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان بر ضرورت نظارت دقیق بر مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین و ثبت مستندات فنی با هدف پیشگیری از سوانح جاده‌ای تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ یزدان خسروی روز چهارشنبه ۲۲ مهر در نشست با مدیران مراکز معاینه فنی سنگین استان، با اشاره به اهمیت نظارت بر ایمنی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای گفت: هدف از برگزاری این نشست، بررسی دغدغه‌های فعالان این حوزه و یافتن راهکارهای قانونی برای رفع مشکلات موجود است.

وی افزود: شرایط اقتصادی و افزایش چشمگیر قیمت اقلام مصرفی از جمله لاستیک و قطعات یدکی، ضرورت دقت بیشتر در کنترل‌های فنی خودروهای سنگین را دوچندان کرده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان با تأکید بر لزوم تشدید نظارت بر مراکز معاینه فنی بیان کرد: ثبت مستندات و انطباق دقیق چک‌لیست‌های فنی با وضعیت واقعی خودروها، مسئولیتی اساسی در پیشگیری از سوانح جاده‌ای و پیامدهای حقوقی ناشی از آن است.

خسروی با اشاره به تجربه سوانح گذشته و مسئولیت مراکز معاینه فنی و شرکت‌های حمل‌ونقل در مراجع قضایی گفت: جابه‌جایی پلاک میان خودروها و تغییرات غیراستاندارد در ساختار ناوگان، از جمله تغییر چیدمان صندلی‌ها، از موارد مهم در نظارت بر ایمنی خودروهاست.

وی تأکید کرد: مراکز معاینه فنی باید با رعایت دقیق ضوابط و اعمال قانون، از صدور برگه معاینه فنی برای خودروهای مغایر با استانداردهای ایمنی جلوگیری کنند.