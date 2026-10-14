دانش‌آموزان و دبیران قدیمی مدرسه استقلال یزد پس از چهار دهه دوری، در گردهمایی دوستانه‌ای بار دیگر کنار هم جمع شدند تا خاطرات دوران تحصیل را زنده کنند، از زحمات معلمان خود قدردانی کنند و پیوند دوستی‌های دیرینه را استحکام ببخشند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز یزد، دانش‌آموزان و دبیران قدیمی مدرسه استقلال یزد پس از گذشت ۴۰ سال، در مراسمی صمیمانه گرد هم آمدند و خاطرات مشترک دوران تحصیل خود را مرور کردند.

نیکونژاد مسئول برگزاری این مراسم، با اشاره به چگونگی شکل‌گیری ایده این گردهمایی گفت: فکر برگزاری این دورهمی در روز سیزدهم محرم و با حضور در محل مدرسه قدیمی استقلال شکل گرفت؛ مدرسه‌ای که خاطرات ارزشمندی از سال‌های تحصیل برای دانش‌آموزان آن به یادگار گذاشته است.

وی افزود: برای شناسایی و گردهم آوردن دانش‌آموزان و دبیران پس از چهار دهه، چند ماه تلاش شد تا زمینه دیدار دوباره دوستان قدیمی فراهم شود.

نیکونژاد هدف از برگزاری این مراسم را تقویت حس تعلق و همبستگی، افزایش نشاط اجتماعی و فراهم کردن فرصتی برای انتقال تجربه‌های زندگی میان دوستان قدیمی عنوان کرد.

مسئول برگزاری مراسم با تأکید بر نقش معلمان در شکل‌گیری شخصیت و مسیر زندگی دانش‌آموزان اظهار داشت: دوستی‌های ما در این مدرسه شکل گرفت و معلمانمان نقش مهمی در هدایت و تربیت ما داشتند؛ از این رو، این گردهمایی فرصتی برای قدردانی از زحمات آنان و زنده کردن خاطرات سال‌های گذشته است.

وی خاطرنشان کرد: هر یک از دانش‌آموزان قدیمی در طول این سال‌ها مسیر متفاوتی را در زندگی پیموده‌اند، اما خاطرات مشترک دوران مدرسه همچنان عامل پیوند و نزدیکی آنان است.

نیکونژاد در پایان با تأکید بر اهمیت حفظ دوستی‌های دیرینه گفت: برای دوباره دور هم جمع شدن، امیدوار بودن و انتقال تجربه‌ها هیچ‌وقت دیر نیست و می‌توان با احیای دوستی‌های قدیمی، شادی و نشاط را دوباره تجربه کرد.