معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت با اشاره به تعریف هزار و ۱۵۹ طرح در قالب نهضت تکمیل خانه‌های بهداشت، از اتمام ۱۱۱ طرح در پنج ماه گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مهندس طاهر موهبتی در نشست وبیناری بررسی نهضت تکمیل خانه‌های بهداشت با حضور دکتر ظفرقندی، وزیر بهداشت و روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، با تأکید بر ضرورت تقویت حوزه بهداشت و پیشگیری گفت: با وجود تأکید بر اهمیت بهداشت در سخنرانی‌ها و برنامه‌ها، این حوزه در مرحله اجرا نیازمند توجه بیشتری است. در دولت چهاردهم، تقویت زیرساخت‌ها و نیروی انسانی حوزه بهداشت در دستور کار قرار گرفته که اجرای این نهضت از جمله نتایج آن است.

وی با بیان اینکه حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد طرح های این طرح در استان سیستان و بلوچستان قرار دارد، تصریح کرد: بر اساس تفاهم‌نامه منعقدشده، تأمین منابع مالی باید به‌صورت مشترک و به نسبت ۵۰ درصد توسط وزارت بهداشت و ۵۰ درصد توسط استانداری‌ها انجام شود. با وجود پیش‌بینی اعتبارات مورد نیاز، تأمین زمین، اخذ مجوز‌های لازم و عمل به تعهدات برخی استانداری‌ها از موانع اجرای پروژه‌هاست.

معاون وزیر بهداشت تاکید کرد: پیشرفت فیزیکی طرح هایی که عملیات ساخت آنها آغاز شده، به ۴۷ درصد رسیده و با احتساب تأخیرها، این میزان حدود ۲۲ درصد است. تأخیر در اجرا همچنین می‌تواند موجب افزایش هزینه‌های ساخت شود.

جشن تکمیل خانه‌های بهداشت در دولت چهاردهم

محسن سلیمی، مدیر دفتر منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت بهداشت نیز در این نشست با اشاره به امضای تفاهم‌نامه نهضت تکمیل خانه‌های بهداشت در بهمن‌ ۱۴۰۴ میان وزارت بهداشت، استانداری‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی گفت: در قالب این طرح، ساخت ۱۱۵۹ خانه بهداشت در ۳۰ استان کشور پیش‌بینی شده است.

وی افزود: سیستان و بلوچستان با ۴۰۶ طرح بیشترین سهم را در این طرح دارد و استان‌های خوزستان، آذربایجان غربی، خراسان رضوی و لرستان نیز از استان‌های دارای بیشترین تعداد طرح هستند.

سلیمی با اشاره به تکمیل ۱۱۱ خانه بهداشت طی پنج ماه گذشته، ابراز امیدواری کرد با تداوم همکاری دستگاه‌های مسئول، جشن تکمیل خانه‌های بهداشت در دولت چهاردهم برگزار شود.