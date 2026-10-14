تظاهرات سراسری در فرانسه در اعتراض به تبعیض آموزشی و کمبود معلم و امکانات همچنان ادامه دارد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از پاریس، تظاهرات دانش آموزان دبیرستانی، دانشجویان و کارکنان مدارس و دانشگاهها در اعتراض به کمبود معلم و امکانات و نابرابری آموزشی در شهر‌های مختلف فرانسه برگزار شد.

نیرو‌های پلیس ضد شورش فرانسه برای پراکنده کردن جمعیت از گاز اشک آور، نارنجک‌های صوتی و ویژه پراکنده کردن جمعیت، ماشین آب پاش و افشانه فلفل استفاده کردند. در این درگیریها، ده‌ها تن مجروح و بازداشت شدند.