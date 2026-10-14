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امین فلاحتی، روشندل شیرازی و دبیر مدرسه نابینایان شوریده شیرازی، موفق به طراحی و راهاندازی سامانهای با عنوان «فانوس من» شد که از طریق این سکو، روشندلان میتوانند از تاریخ انقضای محصولات و داروها مطلع شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، امین فلاحتی، روشندل شیرازی و دبیر مدرسه نابینایان شوریده شیرازی، موفق به طراحی و راهاندازی سامانهای با عنوان «فانوس من» شد که از طریق این سکو، روشندلان میتوانند از تاریخ انقضای محصولات و داروها مطلع شوند.
فلاحتی در تشریح نحوه کار این سامانه گفت: افراد بینا به صورت داوطلبانه در سامانه «فانوس من» نامنویسی کرده و شماره تماس خود را ثبت میکنند.
وی افزود: افراد نابینا از طریق این سامانه با فرد بینا تماس تصویری برقرار کرده و راهنماییهای لازم را در خصوص خوانش نام دارو، تاریخ انقضا و سایر محصولات دریافت میکنند.
وی افزود: افراد بینا میتوانند با ثبتنام در سامانه «فانوس من» برای کمک به روشندلان از طریق تلفن همراه خود اقدام کنند.