امین فلاحتی، روشن‌دل شیرازی و دبیر مدرسه نابینایان شوریده شیرازی، موفق به طراحی و راه‌اندازی سامانه‌ای با عنوان «فانوس من» شد که از طریق این سکو، روشن‌دلان می‌توانند از تاریخ انقضای محصولات و دارو‌ها مطلع شوند.

ابتکار روشن‌دل شیرازی در ساخت سامانه فانوس من برای کمک به نابینایان

ابتکار روشن‌دل شیرازی در ساخت سامانه فانوس من برای کمک به نابینایان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، امین فلاحتی، روشن‌دل شیرازی و دبیر مدرسه نابینایان شوریده شیرازی، موفق به طراحی و راه‌اندازی سامانه‌ای با عنوان «فانوس من» شد که از طریق این سکو، روشن‌دلان می‌توانند از تاریخ انقضای محصولات و دارو‌ها مطلع شوند.

فلاحتی در تشریح نحوه کار این سامانه گفت: افراد بینا به صورت داوطلبانه در سامانه «فانوس من» نام‌نویسی کرده و شماره تماس خود را ثبت می‌کنند.

وی افزود: افراد نابینا از طریق این سامانه با فرد بینا تماس تصویری برقرار کرده و راهنمایی‌های لازم را در خصوص خوانش نام دارو، تاریخ انقضا و سایر محصولات دریافت می‌کنند.

وی افزود: افراد بینا می‌توانند با ثبت‌نام در سامانه «فانوس من» برای کمک به روشن‌دلان از طریق تلفن همراه خود اقدام کنند.